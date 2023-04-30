مكتوم بن محمد يحضر حفل زفاف نجل عبدالرحمن آل صالح

حضر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالرحمن بن صالح آل صالح، بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة عبدالحكيم بن عبيد البدور، وذلك بمجلس الخوانيج في دبي.

وهنأ سموّه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات الخير والنماء والازدهار.