نادي "أكاديمي" يطلق سلسلة فعاليات حصرية في الدولة

وسط حفل خاص أُقيم في دار دبي للأوبرا بحضور قادة الفكر الأكاديمي والإبداعي والتجاري في العالم، احتفل نادي "أكاديمي"، بافتتاحه رسميًا في الدولة، وأدت الفنانة دانا الفردان، أول ملحنة ومغنية ومؤلفة قطرية، عرضًا خاصًا اصطحب الضيوف في رحلة عبر الأغاني العصرية والألحان الكلاسيكية الحديثة، بعد أن أدت دانا أغنيتها الجديدة "إنديغو". كما تخلل الحفل عرض أوركسترا متعدد الحواس جمع بين الضوء واللون والصوت.

أمّا عن نادي أكاديمي، باعتباره الجذر الذي تتشعب منه الأوساط الفكرية والفنية والثقافية حول العالم، إلى جمع الأفراد ممن يتشاركون الفكر والاهتمامات عينها، ويقودهم فضولهم اللامحدود لتجرّع العلم. وانطلاقًا من إيمانه بقوّة العلم، يعمل النادي على تنظيم برنامج عضوية مخصص ينطوي على فعاليات ومحاضرات فريدة من نوعها، سعيًا منه لزيادة الوعي بثقافة الشرق الأوسط المزدهرة وتعريف العالم أجمع بتراث المنطقة الغني.

واحتفالاً بالمشهد الفني المزدهر في الدولة، سيتعاون نادي "أكاديمي" مع المعارض الفنية الرائدة والقيمين عليها لتقديم برنامج فعاليات غني ينطوي على أعمال مشتركة مميزة، وذلك على مدار العام. فابتداءً من شهر فبراير، سيحصل أعضاء أكاديمي على فرصة حصرية لزيارة معرض الفنانة العراقية المعاصرة هيف كهرمان الفردي، والمقام في معرض ذا ثيرد لاين في السركال أفنيو، الحي الفني المزدهر.

وفي هذا الإطار، سينظم النادي على مدار الفصول الدراسية أيضًا مقابلات وعروض حصرية مع الخبراء، وعروض أفلام خاصة. ففي أبريل من العام 2023، سيحظى الأعضاء بفرصة لمشاهدة فيلم «ليس أصلك مهماً بل المهم أين أنت»، يقدمه كل من ا بيل براجن المدير الفني لدى جامعة نيويورك أبوظبي و المخرج فيليب رشيد المعروف بسول تروتر، وذلك في محادثة خاصة حول ثقافة موسيقى أندرجراوند في الشرق الأوسط. ، سيحظى أعضاء النادي بفرصة لمشاهدة المجموعة الفنية الخاصة للفنانة التشكيلية لبنانية الأصل، نورا علي الرمحي، في أبوظبي.

وقالت أولغا فلير، الشريكة المؤسسة والممثلة الرئيسية لأكاديمي في الدولة: "يعترينا فخر غامر لافتتاحنا "أكاديمي" في الإمارات التي تعمل على تعريف المنطقة بمنصتنا المصممة خصيصًا لبناء مجتمع متميز يسحر العالم بمحادثات ومناظرات تحفز الفكر. وفي ظل ما نشهده من ازدهار مستمر للمشهد الثقافي في المنطقة، فإننا في أكاديمي نتطلع إلى العمل مع زملائنا الأعضاء والشركاء لتنظيم فعاليات تجمع ما بين الناس وترعى عقولهم زتعزز الوعي بتراث وثقافة الشرق الأوسط ".

يعتمد نادي "أكاديمي" على تقديم برنامج فعاليات ومحاضرات مخصصة تهدف لزيادة ثراء أعضائه بتحفيز تحاورهم واعطاء المعلومات حول مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك العلوم والتقنيات والفنون والثقافة. وقد تم إنشاء النادي في المملكة المتحدة على يد اثنتين من القادة البارزين في لندن، أناستازيا بيليك وكاميليا شايمييفا، لبناء مجتمع متميز من خلال برنامج فعاليات ومحاضرات مخصصة.

لتدعم منصة العضوية على قوة المعرفة لتحتفي بالتفكير المتنوع والعميق لتقدير الآخرين. حيث نجحت في مدار العامين الماضيين لإنجاز أكثر من 40 فعالية بالشراكة مع علامات أزياء عالمية ككارتييه وكريستيان ديور ودولتشي آند غابانا، وبعض النوادي الرائدة والخاصة كهولاند آند هولاند وأنابيلز وسافيل كلوب في المملكة المتحدة، وصولًا لبعض الأكاديميين وقادة الفكر الرائدين في العالم.