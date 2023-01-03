متحف المستقبل يحصل على لقب جديد

حصل متحف المستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، على لقب «مخطط المستقبل» من قبل «جونسون كونترولز»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المباني الصحية والمستدامة. وسلم رئيس مجلس الإدارة العالمي جورج أوليفر الجائزة إلى المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان بلهول. وبهذا التكريم، ينضم متحف المستقبل إلى مجموعة المؤسسات المبتكرة العالمية التي حققت قفزة كبيرة في جهود التحول الذكي من خلال تطبيق تقنية «أوبن بلو» الرقمية من «جونسون كونترولز» العالمية.

وقال خلفان بلهول إن «دبي تعتبر أرض المستقبل، كما أن مؤسسة دبي المستقبل تهدف إلى إنشاء منصات ابتكار بمستوى عالمي لتطوير الأفكار»، معتبراً أن «جونسون كونترولز» تمتلك الرؤية نفسها لضمان مستقبل مستدام.

من جانبه، قال جورج أوليفر، إن «متحف المستقبل يعكس قدرات دولة الإمارات على تخيل وتصميم الحياة المستقبلية. وتم تصميم وتطوير مبنى متحف المستقبل، ليس فقط لعرض مبادرات المستقبل، بل أيضاً لتأكيد الالتزام بالاستدامة البيئية من خلال التحديث المستمر للمعرفة التي نملكها اليوم، فضلاً عن جهود المتحف لتبنيه لأحدث حلول التكنولوجيا الرقمية».

ويستخدم متحف المستقبل أحدث التقنيات، بما في ذلك تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، ليقدم تجربة مميزة لزواره من جميع أنحاء العالم.