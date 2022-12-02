جوجل يحتفي بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات

يحتفل محرك البحث العالمي جوجل اليوم ب"عيد الاتحاد ال51"، والذي يوافق الجمعة 2 ديسمبر 2022، حيث تصدر علم دولة الإمارات العربية المتحدة الصفحة الرئيسة لمحرك البحث.

وتشهد دولة الإمارات بهذه المناسبة التاريخية العديد من الاحتفالات والفعاليات التي تنتشر في كافة أنحاء الدولة، ومن أبرزها الاحتفال الرسمي الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويستمر حتى 11 ديسمبر الجاري، وهو الأضخم بعد انحسار جائحة كورونا، والفكرة العامة للعرض مستوحاة من التراث الثقافي العريق لدولة الإمارات وطموحاتها للمستقبل.