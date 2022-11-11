بنك الإمارات للطعام و"ديليفرو" يطلقان مبادرة للحد من هدر الغذاء

أعلن بنك الامارات للطعام إطلاق مبادرة تهدف إلى الحد من هدر الغذاء والاستفادة من فائض الطعام بالتعاون مع شركة ديليفرو.



تتضمن المبادرة التبرع بجميع المواد الغذائية الفائضة الصالحة للاستهلاك في مخازن " ديليفرو هوب - Deliveroo Hop” للمنظمات والجمعيات الخيرية في دولة الإمارات، على أن يتم توزيعها في المرحلة التالية على المستفيدين.



وقال داوود الهاجري نائب رئيس مجلس أمناء بنك الامارات للطعام إن البنك يبحث باستمرار عن فرص للشراكة مع هيئات الخدمات الغذائية ويأتي التعاون للاستفادة من فائض الطعام، انطلاقاً من دور مثل هذه الشراكات في تمكين البنك من إحداث فارق كبير في حياة العديد من الفئات المستفيدة و نتطلع إلى توسيع هذه الشراكة المميزة مع الشركة في المستقبل.



من جانبه أشاد أنيس حرب، المدير العام لشركة ديليفرو في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية للحد من هدر الغذاء بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030، مؤكداً السعي للاستفادة من فائض الطعام، عقب إطلاق حملة حياة متكاملة بدولة الإمارات في أغسطس الماضي، بالإضافة إلى خدمة هوب "Hop” المتخصصة بتوصيل منتجات البقالة.



تهدف المبادرة إلى الحد من هدر الغذاء في متاجر شبكة هوب "Hop” للتوصيل السريع لطلبات البقالة، انسجاماً مع أهداف دولة الإمارات لتقليص هدر الغذاء بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030، وتحقيق استراتيجية الدولة المتعلقة بالأمن الغذائي.



تأتي هذه الجهود لتعزيز بناء منظومة مستدامة للمواد الغذائي، للمساهمة في الحد من هدر الغذاء وتعزيز مستوى الدعم المقدّم للفئات المستفيدة في جميع أرجاء دولة الإمارات.





#بنك_الإمارات_للطعام يتعاون مع شركة #ديليفرو من خلال مبادرة تهدف إلى الحد من هدر الغذاء والاستفادة من فائض الطعام، وتتضمن المبادرة التبرع بجميع المواد الغذائية الفائضة الصالحة للاستهلاك في مخازن ديليفرو هوب للمنظمات والجمعيات الخيرية في الدولة وتوزيعها على الفئات المستفيدة. pic.twitter.com/yf18xCncFk — UAEFoodBank (@UAE_foodbank) November 11, 2022