اجتماعية الشارقة تطلق "دعامة" لخدمة كبار السن

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، الخدمة المجانية الجديدة لكبار السن المقيمين في إمارة الشارقة، من خلال الدورة التدريبية لتأھیل مقدمي الرعاية الاجتماعية من العمالة المساعدة في المنازل على التعامل مع كبارالسن فوق عمر 60 سنة ، لضمان تقدیم الرعایة اللائقة المنزلیة لكبار السن في الامارة ، وأطلق عليها "دعامة" بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى لتنفيذ الدورة في المجالس التابعة لها وبالقرب المباشر مع المتعاملين حيث أن التسجيل متاح أمام الجميع للتسجيل .



وصرحت خلود النعيمي المدير المدير التنفيذي لقطاع خدمة المجتمع، أن الهدف العام من الدورة التدريبية هو تأھیل مقدمي الرعایة الإجتماعیة من العمالة المنزلية المساعدة أوالموظفین المعنیین من المؤسسات الحكومیة أو الخاصة أو الأھلیة ممن یتطلب مھام عملھم تقديم الرعاية لكبار السن، ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي بالتعاون مع شركة متخصصة في مجال التأهيل والتدريب، من خلال عدة لغات مختلفة حسب الجنسيات لضمان حصول المتدرب على التأهيل والتدريب اللازم لكي يتمتع كبار السن في الامارة بالرعاية و الاهتمام اللائقة في منازلهم وتحقيق رفاهيتهم.



و أضافت النعيمي، ان البرنامج جاء إنطلاقا من أهمية التأھیل والتدریب كونهما من الأسس التي یبنى علیھا تطویر كفاءة القائمین من مقدمي الرعایة الاجتماعیة في المنازل وتأھیلھم بالأسلوب الأمثل في التعامل مع كبار السن، عن طریق تدریبھم وتوعیتھم بالجوانب الاجتماعية كالتدريب على التعامل مع كبیر السن وعائلته والأخذ بعین الاعتبار العادات والتقالید الإماراتیة، بالنسبة للمواطنين، وأمور النظافة الیومیة، وتبدیل الملابس وقص أظافر المسن وترطیب وتدلیك جلد المسن، وأھمیة التمارین الریاضیة الیومیة المناسبة التي تساعد على الحفاظ على النشاط البدني لهم.



وتوعيتهم بالجوانب الصحية، وتشمل الجانب التمريضي كالرعایة الصحیة من قیاس العلامات الحیویة كقیاس السكر ومعرفة الحدود الطبیعیة له، وقیاس الضغط، كما تشمل كيفية التعامل مع الأدویة ومعرفة صلاحیتها ودواعي الاستعمال، كذلك ترتیب وتخزین الأدویة والجرعات بطریقة تقلل نسبة الخطر، ومعرفة كیفیة التواصل لطلب أدویة من مقدم الخدمة.



وفي الجانب العلاج الطبيعي والحركي، يخضع المتدرب لورش تمكنه من معرفة كيفية تجنب الإصابة بقرح الفراش الوقایة منھا عن طریق تغییر الوضعیات وتمارین حركية ومعرفة الوسائل المساعدة في الحركة مثل: العصا، المشایة....الخ



وتشمل الورش تدريبهم على الإسعافات الأولیة اللازمة، وتشمل معرفة أرقام الطوارئ وكیفیة طلب المساعدة، ومعرفة التعامل مع غیبوبة انخفاض سكر الدم ومعرفة التعامل مع الدوخة والغیبوبة، وإنخفاض ضغط الدم، ومعرفة طرق وكيفية تثبیت الكسور لحین وصول المساعدة الطبیة المختصة، وكيفية إرشادھم حول قضاء أوقات الفراغ مع كبار السن، والأنشطة التي یمكن تطبیقھا بما یتناسب مع وضعھم، وكیفیة جعل البیئة المحیطة بھم سلیمة وآمنة، هذا بالإضافة إلى التعرف على الانتكاسات التي یمكن أن یمر بھا كبير السن، وطرق التواصل مع الجھات المسؤولة، وغیرھا من القواعد الأساسیة الضرورية والتي يجب أن یتعرف علیھا القائم برعایة كبار السن في المنزل، ويقدم البرنامج فریق عمل متخصص في التعامل مع كبار السن، وفرق الرعایة المنزلیة في أفرع مدن امارة الشارقة.