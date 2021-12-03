سفارة الدولة في الأردن تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: الإمارات اليوم - عمّان

بمناسبة عيد الإتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، إستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية أحمد علي البلوشي مساء يوم أمس الأربعاء في الإحتفال الذي أقامته السفارة الإماراتية بالعاصمة الأردنية عمّان، كبار المسؤولين الأردنيين يتقدمهم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، ورئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة: الوزراء والأعيان والنواب وكبار رجال السلك الدبلوماسي والعسكري والقضائي ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وشخصيات سياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية ومسؤولي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، إضافة إلى شيوخ العشائر من مختلف محافظات المملكة.

وفي كلمة له خلال الحفل، تحدث سعادة أحمد علي البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية عن إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما أشاد بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، وأكد أنها علاقات تاريخية، قامت على مبادئ الإحترام المتبادل والدرجة العالية من التنسيق والتعاون، كما أن العلاقات الاقتصادية في إزدهار مستمر، حيث تعتبر دولة الإمارات من بين أهم الدول التي تتمتع بحجم تبادل تجاري كبير مع الأردن، فضلاً عن مشاريع وإستثمارات ضخمة تزيد قيمتها عن سبعة عشر مليار دولار.

وأشار سفير الدولة بأن الإمارات العربية المتحدة هي مجتمع تقدمي معتدل يعيش في ربوعها أكثر من 200 جنسية مختلفة في جو من الإنفتاح والاحترام المتبادل، وتضطلع المرأة بأدوار قيادية في كافة القطاعات وتشارك بشكل فاعل في كافة جوانب الحياة المدنية. وتطرق إلى الإنجازات المهمة التي تحققت في الآونة الأخيرة، منها: تقدّم لافت على صعيد قوة جواز السفر الإماراتي، والذي استمر في تعزيز صدارته في المركز الأول. وقد اعتمدت منظمة (اليونسكو) الثاني من ديسمبر يوماً عالمياً للمستقبل، في مناسبة يحتفي بها العالم بالتزامن مع عيد الإتحاد لدولة الإمارات، وتقديراً لدورها الريادي عالمياً على مدى الـ50 عاماً الماضية في صناعة وبناء المستقبل.

وتناول سفير الدولة حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية ضمن "مشاريع الخمسين"، التي أطلقتها دولة الإمارات في سبتمبر 2021، وقال ان التطور والإزدهار الذي تعيشه الدولة، تواكبه سياسة خارجية متوازنة قائمة على العدل والسلم والعطاء الإنساني.

وقد شاركت فرقة شعبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، في فعاليات الإحتفال والذي أقيم على هامشه معرض ضم عدداً من الشركات الإماراتية العاملة بالمملكة الأردنية الهاشمية، كما تم تقديم وصلات شعرية تغنوا فيها الشعراء بإنجازات ومكانة دولة الإمارات والعلاقات النموذجية التي تجمع البلدين الشقيقين.

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