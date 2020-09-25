إماراتي يحتفل باليوم الوطني السعودي على طريقته

المصدر: مدحت السويفي – دبي

في لفتة طيبة تعكس مدي عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، أهدى رجل الأعمال الإماراتي محمد المرزوقي، أغنية من إنتاجه إلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90.

وقال المرزوقي، ويشغل الرئيس التنفيذي لشركة "أر بي أم لتأجير السيارات" والتي مقرها دبي، إن أعياد المملكة هي عيد لكل قاطني المنطقة العربية، مؤكداً على الدور الريادي للسعودية إلى جانب الإمارات في قيادة المنطقة العربية نحو مستقبل أفضل للجميع.

وأشار إلى حالة التكامل التي تمثلها المملكة للإمارات في التوجهات السياسية والاقتصادية والإجتماعية، ليقودا دول مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من التفوق والريادة عالمياً.

وذكر المرزوقي، أن الأغنية ستحمل اسم "وجه النهار" من كلمات الشاعر الإماراتي على الخوار، وألحان غيث محمد، وتوزيع الموسيقار حسام كامل.



وتحل ذكرى اليوم الوطني للمملكة يوم 23 سبتمبر من كل عام، ويصادف ذكرى توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

وتحتفل دبي باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية من خلال سلسلة من الفعاليات العائلية إلى جانب إضاءة أشهر معالم المدينة بألوان العلم السعودي. وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي - احتفالية متميزة بمناسبة هذا اليوم تكريما للمواطنين السعوديين المقيمين في دولة الإمارات ودبي بشكل خاص واحتفاء بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدي

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