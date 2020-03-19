حمدان بن محمد: بوركت سواعدكم السمراء حماة الديار

المصدر: دبي - وام

بارك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لخريجي الدفعة الجديدة من ضباط كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، انتقالهم إلى مرحلة جديدة في مسيرتهم الطويلة نحو مستقبلهم المنشود لهم، من خلال التحاقهم في صفوف قواتهم المسلحة، التي تقوى وتكبر وتتقدم بطاقاتهم الإبداعية وعملهم الدؤوب والمخلص، من أجل تطوير ورفع كفاءة قواتهم المسلحة، كي تظل في جهوزية عالية للدفاع عن سيادة واستقلال دولتنا الحبيبة، ورد كيد الطامعين بثرواتها ومنجزاتها الحضارية والإنسانية والوطنية.

وقال: «بوركت سواعدكم السمراء حماة الديار، ولكم من قيادتكم المعطاء، وعلى رأسها الوالد صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «ألف تحية وسلام.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

جاء ذلك، خلال حضور سموّه احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعة جديدة من مرشحي ضباط كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية في منطقة الطويلة.

وشهد الحفل، الذي جرى صباح أمس، رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، وعدد من قيادات وكبار ضباط القوات المسلحة والمسؤولين.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم، بعدها طابور الخريجين من أمام المنصّة الرئيسة على هيئة استعراض عسكري، عكس اللياقة البدنية والمهارات التدريبية، التي اكتسبها الخريجون طوال فترة دراستهم في الكلية.

وأقسم الخريجون أمام سموّ راعي الحفل والحضور اليمين بأن يحافظوا عل سيادة دولة الإمارات، ويكونوا مخلصين لرئيسها صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومطيعين لجميع الأوامر التي تصدر عن رؤسائهم في البر والبحر والجو.

وعاهدوا الله عز وجل بأن يذودوا بأرواحهم ودمائهم عن حياض الوطن، ويدافعوا عن مكتسبات واستقلال وأمن دولتنا الحبيبة.

وكرّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أوائل الدورة الـ20 الثلاثة، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح، وتوظيف قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية في خدمة الوطن وإعلاء شأنه.

وكان لقائد الكلية، العميد ركن بحري سعيد سالم القايدي، كلمة في المناسبة، توجّه فيها بالشكر إلى سموّ ولي عهد دبي، لرعايته وحضورة حفل تخريج كوكبة من شباب الوطن في كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، التي تعدّ صرحاً أكاديمياً ومصنعاً لإعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة القادرة بالعلم والمعرفة والثقة بالنفس على القيام بواجبهم، ضمن صفوف قواتنا المسلحة الباسلة على أكمل وجه وبكل تفان وإخلاص.

ورفع قائد الكلية أسمى آيات الشكر والولاء إلى قيادتنا الرشيدة على ما يولونه للكلية خصوصاً، ولقواتنا المسلحة الباسلة عموماً، من اهتمام ورعاية ومتابعة، للوصول بها إلى مصاف الجيوش العصرية المتقدمة علمياً وتقنياً وتسليحاً وتدريباً.

وفي ختام الحفل التُقطت لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع الخريجين.