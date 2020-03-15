تفاهم بين «التغيّر المناخي والبيئة» وكلية آل مكتوم في أسكتلندا

المصدر: دبي - وام

وقّعت وزارة التغيّر المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع كلية آل مكتوم للتعليم العالي في أسكتلندا، بهدف مشاركة موظفات من الوزارة في برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة، اعتباراً من الدورة الصيفية فى يوليو المقبل (الدورة الـ30).

وقّع المذكرة وزير التغيّر المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم للتعليم العالي مدير مكتب حمدان بن راشد آل مكتوم، ميرزا الصايغ.

وقال الزيودي: «إن دولة الإمارات، بفضل رؤى وتوجيهات القيادة، تولي اهتماماً كبيراً بالتطوير الدائم للقدرات المعرفية والعلمية للشباب، لتحفيز مهاراتهم الابتكارية والإبداعية، ما يعزّز من قدرتهم على الإسهام في تحقيق مستهدفاتها، ويسهم في إيجاد أجيال قادرة بشكل دائم على مواصلة مسيرة النهضة والتطور التي حققتها الدولة».

وأضاف: «تمثل كلية آل مكتوم واحدة من أهم المؤسسات الأكاديمية الداعمة لتحقيق هذا التطوير العلمي والعملي، وتسهم رعاية ودعم سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ضمن جهوده الواسعة في هذا المجال، في تعزيز ونجاح دورها».

وأوضح أن «وزارة التغيّر المناخي والبيئة تحرص بشكل دائم على تطوير المستوى المعرفي والعلمي لموظفيها، لتعزيز إسهاماتهم في تحقيق استراتيجيتها ومستهدفات الدولة بشكل عام، وزيادة قدرتهم على الربط الدائم بين المستجدات في العديد من القطاعات والمجالات ومجال العمل، من أجل البيئة والمناخ، ما يعزّز قدرتهم على الابتكار والإبداع، كما سيزيد من إسهاماتهم في مواصلة مسيرة تطور ونهضة المجتمع المحلي بشكل عام، عبر نقل معارفهم إلى الدوائر المحيطة بهم»، لافتاً إلى أن «التعاون مع كلية آل مكتوم يأتي في إطار هذا الحرص والتوجه، إذ سيسهم سنوياً في الارتقاء بالمستوى المعرفي والعلمي والعملي لخمسة من موظفي الوزارة، بالعديد من المجالات والعلوم المختلفة، عن مجال البيئة والعمل من أجل المناخ». من ناحيته، أكد ميرزا الصايغ أن «مذكرة التفاهم تعدّ إضافة قيمة لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة، كما أنها شكل جديد من أشكال التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بشكل عام، متمثلة في الحكومة الأسكتلندية ووزارة التغيّر المناخي والبيئة مع كلية آل مكتوم بشكل خاص».



الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وميرزا الصايغ وقّعا الاتفاقية.

التعاون سيبدأ من الدورة الصيفية فى يوليو المقبل (الدورة الـ30).