ولي عهد عجمان يحضر مأدبة يوسف النعيمي

المصدر: عجمان - وام

حضر سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، مأدبة العشاء التي أقامها، مساء أول من أمس، مدير عام التشريفات والضيافة، يوسف محمد النعيمي، تكريماً وتقديراً لسموّه والشيوخ، وذلك بمنزله في منطقة مشيرف بعجمان.

كما حضر مأدبة العشاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم.

وحضر المأدبة أيضاً قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، ومدير ديوان حاكم عجمان، حمد راشد النعيمي، والمستشار في ديوان الحاكم، عبدالله أمين الشرفاء، ونائب مدير الديوان، سالم سيف المطروشي، ومدير مكتب صاحب السموّ حاكم عجمان، طارق بن غليطة الغفلي، وعدد من الشيوخ ووجهاء وأعيان البلاد وكبار الشخصيات والمسؤولين.