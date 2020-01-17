أحمد بن محمد: دبي داعم دائم لنجاحات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي ستبقى دائماً المركز الداعم لنجاحات شركائها من المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، مع مواصلتها توفير مختلف أشكال الخدمات المتخصصة، والبنية التحتية عالية الكفاءة، والأطر التنظيمية الميسّرة لعمل شركات الإعلام والإعلاميين، بما يكفل تقدمهم وتطوّر مشروعاتهم، مع تطلع دبي للترحيب بمزيد من شركاء النجاح من داخل المنطقة وخارجها، في ضوء خططها الطموحة لمستقبل القطاع الإعلامي على الصعيدين المحلي والعالمي، ترسيخاً لقاعدة اقتصاد إعلامي قوي ومتنوّع.

جاء ذلك خلال حضور سموّه الحفل الذي أقامته مجموعة «إم بي سي» في أوبرا دبي للإعلان عن الانطلاقة الجديدة لخدمة «شاهِد» للفيديو حسب الطلب، حيث هنأ سموّه القائمين على المجموعة، التي تعدّ أحد الشركاء الإعلاميين الرئيسين لدبي، بهذه المناسبة، معرباً سموّه عن تقديره للدور الذي تلعبه المجموعة في تقديم محتوى عربي متطوّر، يواكب التطوّر السريع الحاصل في المشهد الإعلامي، سواء على صعيد وسائل البث، أو توظيف المنصّات الرقمية لنشر المحتوى، بحضور وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية، تركي الشبانة، ونائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى غانم المرّي، ومدير عام سلطة دبي للتطوير، مالك المالك.

وهنأ رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي سي»، الشيخ وليد آل إبراهيم، دبي باختيارها عاصمة للإعلام العربي 2020، مشيراً إلى أن ذلك الاختيار جاء تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها دبي على مدار الأعوام الماضية بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للنهوض بصناعة الإعلام على المستويين المحلي والعربي، وسعيه الدائم لاستقطاب أفضل العقول العربية، وتوفيره كل أشكال الدعم للمؤسسات الإعلامية، لتتحوّل دبي إلى مركز مؤثر في ساحة العمل الإعلامي العربي.

وقال آل إبراهيم: «إن الثورة الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية والشبابية، التي تشهدها المملكة العربية السعودية، هي بمثابة حِلم راودَنا منذ الانطلاقة الأولى لمجموعة MBC، واليوم نحن أمام انطلاقة جديدة لمجموعتنا، شبيهة بعملية التأسيس الأولى، مع الاختلاف في الأهداف والتوجهات وحجم المنافسة وطبيعتها».

وأضاف: «إن مكونات الانطلاقة الجديدة لخدمة (شاهِد) ستمكننا من الأخذ بزمام المبادرة لرواية قصصنا بأنفسنا للعالم، عبر إنتاج أفلام ومسلسلات ومحتوى إعلامي نوعي بمواصفات عالمية من خلال MBC Studios، وتوفير منصّة رقمية متطورة ورائدة إقليمياً، تمتلك المقومات والمواصفات الضرورية للمنافسة عالمياً، مستفيدين من البيئة الحاضنة المنفتحة والمتطوّرة التي توفرها المملكة، لدعم قطاع الإعلام والترفيه وصناعة المحتوى، للاستمرار في توفير أفضل تجربة إعلامية في المنطقة، ولدينا ما يكفي من الأفكار والخبرات والطاقات البشرية المبدعة والإمكانات لتحقيق ذلك».

رئيس مجلس دبي للإعلام:

- «تتطلع دبي للترحيب بمزيد من شركاء النجاح من داخل المنطقة وخارجها، في ضوء خططها الطموحة لمستقبل القطاع الإعلامي».

- «تواصل دبي توفير مختلف أشكال الخدمات المتخصصة، والبنية التحتية عالية الكفاءة، والأطر التنظيمية الميسّرة لعمل الإعلام والإعلاميين».