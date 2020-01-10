محمد بن راشد يحضر أفراح الأحبابي والسبوسي

المصدر: دبي - وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد حمد مصلح الأحبابي، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة سلطان بن علي السبوسي.

كما حضر الحفل، الذي جرى في قلعة الرمال للأفراح، على الطريق بين دبي والعين، عصر أمس، عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء، ووجهاء وأبناء القبائل، وأقارب العروسين. وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لقبيلتي السبوسي والأحبابي أفراحهما، متمنياً للعروسين حياة زوجية سعيدة ومكللة بالحب والرفاء والبنين.