محمد بن راشد يحضر أفراح الهاجري والكتبي والفلاسي

المصدر: دبي - وام

حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد حسن سعيد الهلي الهاجري، بمناسبة زفاف نجليه معيوف إلى كريمة سالم عبدالله بن غريس الكتبي، وحسن إلى كريمة سعيد عبدالله بالرفيعة الفلاسي.

وحضر الحفل، الذي أقيم في قلعة الرمال على طريق دبي - العين، عصر أمس، عدد من أعيان البلاد، ووجهاء وأبناء القبائل، وأقارب المعاريس.

وبارك صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لقبيلتي الهاجري والكتبي وقبيلة الفلاسي أفراحهم، وهنأ سموّه المعاريس متمنياً لهم حياة سعيدة مكللة بالفرح والسرور والرفاء والبنين.