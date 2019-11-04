محمد بن راشد ومحمد بن زايد وسعود القاسمي يحضرون أفراح القرقاوي والغفلي

المصدر: دبي - وام

حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإلى جانبهم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وبورجيه برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، أفراح القرقاوي والغفلي، إذ أقام وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، حفل استقبال في مركز دبي التجاري العالمي، عصر أمس، بمناسبة زفاف نجله سعيد، إلى كريمة سلطان أحمد سيف الغفلي.

وهنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العروسين بزفافهما الميمون، وتمنيا لهما حياة زوجية سعيدة مكللة بالرفاء والبنين، كما بارك سموّهما لآل القرقاوي وآل الغفلي أفراحهما، داعيين الله تبارك وتعالى أن يديم على شعبنا نعمة الفرح والسعادة والتسامح.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، عدد من الشيوخ والوزراء، وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة، من مدنيين وعسكريين، إلى جانب أقارب العروسين.