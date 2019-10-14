«مشروع البر».. 123 طالباً و18 حافظاً للقرآن الكريم خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - وام

كشف «مشروع البر» لتحفيظ القرآن الكريم التابع لجمعية «دار البر الخيرية» في دبي، أن عدد الطلاب الملتحقين بهذا المشروع خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري بلغ 123 طالباً من أعمار مختلفة من المواطنين وجنسيات أخرى من أبناء المقيمين على أرض الدولة، فيما حصد هذا المشروع الخيري التطوعي خلال الفترة ذاتها تقييماً عالياً وجائزة خاصة تضاف إلى سجل إنجازاته في المسابقات والفعاليات القرآنية المحلية والإقليمية. وقال عبدالعزيز محمد الكمالي مدير إدارة «مشروع البر» للطلاب الذكور، إن 18 من طلاب المشروع نجحوا في ختم القرآن الكريم وحفظه كاملاً، ليصل العدد الإجمالي لطلاب المشروع الحافظين للقرآن الكريم بالكامل منذ انطلاقه إلى 44 طالباً، لافتاً إلى أن «مشروع البر» توج بـ«الفئة الذهبية» في التقييم السنوي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.