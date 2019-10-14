«الجليلة» تحتفل بالدفعة الـ20 من برنامج «تآلف»

المصدر: دبي - وام

احتفلت مؤسسة الجليلة، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بتخريج الدفعة الـ20 من برنامج «تآلف» لتدريب أولياء أمور أصحاب الهمم، لتحقق بذلك إنجازاً مهماً برفع عدد خريجي البرنامج إلى 834 خريجاً منذ إطلاق البرنامج عام 2013، ما يؤكد مجدداً على التزام المؤسسة تجاه الأطفال من أصحاب الهمم.

يأتي هذا الاحتفال بالتزامن مع الذكرى السنوية السادسة لإطلاق البرنامج التدريبي «تآلف» الذي شارك فيه أفراد من أكثر من 39 جنسية، حيث استثمرت مؤسسة الجليلة منذ انطلاقتها وبدعم من الشركاء والمتبرعين نحو 6 ملايين درهم في هذا البرنامج من أجل تزويد الوالدين بالمعرفة والدعم اللازمين لتوسيع آفاقِ أطفالهم من أصحاب الهمم، وتمكينهم من الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم على أكمل وجه وتحقيق أحلامهم. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، إن إتمام الدفعة الـ20 من برنامجنا التدريبي في إمارة رأس الخيمة يشكل علامة فارقة في التزامنا بتحقيق الاندماج الاجتماعي، حيث يعمل أولياء الأمور والمعلمون والشركاء الاستراتيجيون وفئات المجتمع ككل لتمكين الأطفال أصحاب الهمم، حيث وضعنا الاندماج الاجتماعي في صلب أهداف برنامج «تآلف»، وسنواصل إنجاز هذا البرنامج في فصولنا الدراسية وفي ساحات اللعب وفي مجتمعاتنا، ليحظى كل طفل بفرصة لتحقيق ذاته.