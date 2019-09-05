«خلك شنب».. عرض خاص استعداداً لبدء عرضه اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضافت «ريل سينما» في دبي مول، مساء أول من أمس، العرض الخاص للفيلم الإماراتي الكوميدي «خلك شنب» للمخرج هاني الشيباني، وإنتاج «غبشة فيلمز» للمنتجين «عامر سالمين المري، وعلي المرزوقي، وهاني الشيياني»، في أول أعمالهم السينمائية تمهيداً لعرضه جماهيرياً اليوم.

حضر العرض إلى جانب المخرج والمنتجين، السيناريست خالد الجابري، وأبطال الفيلم: عمار آل رحمة، ومحمد الكندي، وسعد عبدالله، إلى جانب عدد من النجوم الذين شاركوا الأبطال العرض الأول، منهم الفنان منصور الفيلي، والمنتج علي الياسي، والمخرج حيدر محمد، والمطربان حبيب الياسي، ووليد العسل، والفنان هاني الغص، والإعلامية رحاب المهيري، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، والجمهور الذي ابدى تفعالاً ملموساً مع أبطال الفيلم، الأمر الذي تسبب في التأخير ساعة كاملة.

تدور قصة «خلك شنب» حول ثلاثة أصدقاء يستيقظون من ليلة مجنونة فيكتشفون أنفسهم في أماكن متفرقة وجديدة عليهم، ومن ثم يبدأون بمحاولة معرفة ما حدث لهم في الساعات الأخيرة قبل النوم.