محمد بن راشد ومحمد بن زايد ينعيان سيف الغرير: ابن دبي البار صاحب مسيرة كفاح ونجاح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم ووام

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيف بن أحمد الغرير. وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «ودعت الإمارات سيف بن أحمد الغرير.. ابن دبي البار وأحد رجالها الأوفياء. كان رجل اقتصاد وصاحب رؤية. أعطى وطنه من فكره وجهده الكثير. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه».

كما عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن خالص تعازيه في وفاة سيف بن أحمد الغرير. وقال سموه في تغريدة على موقع «تويتر»: «خالص تعازينا ومواساتنا في وفاة سيف بن أحمد الغرير.. رائد من رواد الأعمال والاقتصاد، وصاحب مسيرة طويلة في الكفاح والطموح والنجاح.. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قدما واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف بن أحمد الغرير.

وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والمدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، مجلس العزاء بمنطقة الخوانيج في دبي، مساء أمس.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لنجلَي وذوي الفقيد، عن صادق تعازيه ومواساته، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته جميل الصبر وحسن العزاء.