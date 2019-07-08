فنون الرسم والزراعة والطهي تجمع الصغار في «مكتبات الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، أمس، ثلاث فعاليات فنية وترفيهية تفاعلية، تجمع بين المتعة والتعليم، تحت شعار «صيف المكتبة، ثقافة، وفنون، وابتكار»، وتستهدف الأطفال من عمر 7 إلى 12 عاماً، خلال العطلة الصيفيّة.

ويتضمن جدول الفعاليات مجموعة من الورش المتنوعة، التي تلبي رغبات الأطفال المختلفة وتمتع حواسهم وتنمي ذائقتهم الجمالية، وتُقام الفعالية الأولى تحت عنوان «يوم مع الفن الجميل»، التي تنقسم إلى ورشتين مختلفتين، الأولى يتعلم خلالها الأطفال تقنيات فنية متنوعة مثل فن تلوين الفقاقيع، ويتعرفون إلى مفهوم عجلة الألوان، ليخرجوا بإبداعات ولوحات فنية محترفة، كما سيتعلم الأطفال في الورشة الثانية مجموعة من الأعمال اليدوية.

وتنطلق الفعالية الثانية بعنوان «يوم مع الطبيعة»، وتتضمن ورشتين، حيث تُقام الأولى بعنوان «حديقة مزارع صغير»، يتعلم خلالها الأطفال أساسيات الزراعة التي تسهم في زرع قيم عميقة بين الأطفال مثل أهمية الصبر وتحمل المسؤولية، والمشاركة في الإنتاج، وتأتي الورشة الثانية بعنوان «الشيف الصغير»، حيث يتعلم الأطفال كيفية صنع وجباتهم الصحيّة بأنفسهم، بطريقة ممتعة ومرحة. وتحت عنوان «يومنا لعب وتعلم»، تنطلق الفعالية الثالثة، التي تتضمن ورشتين، تُقام الأولى بعنوان «الأوريغامي» التي يتعلم خلالها المشاركون فن طي الورق الياباني، ومبادئ الأوريغامي وأساسياته وعلاقته بالرياضيات، وكيف يصنعون تحفاً فنية وأعمالاً من ورق، فيما تُقام الورشة الثانية تحت عنوان «مسرح الظل»، حيث يؤلف الأطفال قصة قصيرة ومن ثم رسم شخصياتها، وأخيراً عرض القصة في مسرح الظل بطريقة مبتكرة وفريدة.