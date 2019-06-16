تكريم ناشري السعادة «بين الموظفين والعملاء»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم نادي السعادة مجموعة من الموظفين الذي يساهمون بشكل أو آخر في إسعاد الناس سواء من الموظفين أو العملاء، ما يساهم في خلق مجتمع سعيد متسامح ومتعاون يؤازر بعضه بعضاً.

وقال المهندس أحمد الزرعوني رئيس نادي السعادة، إن جائزة السعادة تعد الأولى من نوعها، حيث إنها مخصصة للأشخاص الذين يحرصون على إسعاد الغير.

وقال الزرعوني إن للجائزة معايير وثلاث فئات، تتضمن أفضل فكرة في السعادة، وأفضل موظف ينشر السعادة بين الموظفين، وأفضل موظف ينشر السعادة بين العملاء.

وأضاف الزرعوني «إننا نفخر بالإنجازات التي حققها النادي وفريقه من المبدعين، وأعظم إنجاز لنا أن نكرم من يسعد الناس، والحمد لله أننا كرمنا 24 شخصاً من 18 مؤسسة في الدورة الأولى للجائزة».

وتعد الجائزة موجهة في نسختها الأولى إلى الجهات المشاركة في نادي السعادة التابع لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ويضم النادي 23 جهة وقرابة 50 ألف موظف وموظفة.