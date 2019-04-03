«تنمية المجتمع» تطلق البرنامج التوعوي «ابدأها صح»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن إطلاق البرنامج التثقيفي التوعوي «ابدأها صح»، الموجّه إلى شريحة الشباب من الذكور والإناث، ويقام بالتعاون مع جامعة زايد في دبي، وجمعية النهضة النسائية في الليسيلي.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الشباب في المرحلة العمرية من 18 إلى 25 بالمهارات اللازمة للتخطيط لحياتهم ومستقبلهم بحكمة، وتزويدهم بالثقافة والمهارات الاجتماعية اللازمة لتأسيس أسرة سعيدة، والتعامل مع التحديات الاجتماعية والأسرية بإيجابية. وينقسم البرنامج - الذي ينظم على مدار السنة ويستفيد منه نحو 500 شاب وشابة - إلى أربع دورات، تتضمن التوعية بالخصائص النفسية للرجال والنساء، ومهارات التخطيط المالي للأسرة، ومهارات التواصل والتعامل مع الخلافات الأسرية، والتعامل مع التحديات بإيجابية. ويقدم ورش عمل البرنامج خبراء في المهارات الاجتماعية والأسرية من هيئة تنمية المجتمع، واستشاريون في التخطيط المالي والتنمية البشرية. وقال مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع، الدكتور عبدالعزيز الحمادي: «يعدّ تأهيل الشباب بالمهارات الأسرية والثقافة اللازمة لبناء أسرة والتعامل مع التحديات الحياتية اليومية، أمراً أساسياً في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويرتبط ذلك بعدد من الجوانب، سواء النفسية أو الاجتماعية أو المالية. وعلى الرغم من الاتساع الكبير في المعرفة والثقافة لدى جيل اليوم المنفتح على كل ما يقدمه العالم من العلوم والتقنيات، فإن الجوانب الاجتماعية والثقافة والعادات المحلية المتعلقة بتأسيس أسرة سعيدة، أمر لا يجذب اهتمام الشباب، وهو ما يضعهم أمام تحديات كبيرة عند دخولهم الحياة الزوجية».