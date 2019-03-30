محمد بن راشد يشارك آل المزروعي وآل المهيري أفراحهم

المصدر: دبي - وام

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، آل المزروعي وآل المهيري أفراحهم. وحضر سموّه حفل الاستقبال الذي أقامه ذياب غانم راشد بن ذياب المزروعي، في مركز دبي التجاري العالمي أمس، بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة أحمد ظاهر جمعة بن حارب المهيري. وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للعروسين زفافهما الميمون، متمنياً لهما حياة زوجية هانئة مكللة بالحب والاستقرار والبنين.

كما حضر الحفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وهنأ العروسين، وبارك لهما زفافهما الميمون، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة مكللة بالرفاء والبنين.

وحضر الحفل أيضاً سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، وعدد من أعيان البلاد وأبناء القبائل وأقارب وذوي العروسين.