محمد بن راشد يزور مستشفى «ميديكلينيك - بارك فيو»

المصدر: دبي - وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مستشفى «ميديكلينيك - بارك فيو» بمنطقة البرشاء في دبي، أمس.

وتفقد سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مختلف أقسام وأجنحة المستشفى الذي يتألف من سبعة أدوار ويتسع لنحو 182 سريراً، بكلفة إنشائية بلغت أكثر من 685 مليون درهم.

واستهل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جولته داخل المستشفى، بزيارة قسم الحوادث والطوارئ المجهز بأحدث المعدات الطبية والكفاءات البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع جميع حالات الطوارئ على مدى 24 ساعة.

كما عرّج سموه ومرافقوه على قسم الأشعة، واطلع على أحدث أجهزة ومعدات التصوير الطبقي، واستمع سموه من المسؤولين في المستشفى إلى شرح مفصل حول الحالات المرضية التي يستقبلها القسم ويتم التعامل معها بحرفية عالية. ثم توقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جناح العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، المجهز بمعدات وأجهزة طبية عالية التقنية.

وفي ختام الجولة زار سموه الجناح الملكي لكبار الشخصيات الذي يتألف من غرفة فارهة لمرافق المريض وغرفة المريض المجهزة بسرير خاص وأجهزة طبية ومقعد علاج طبيعي، إلى جانب غرفة طعام ومجلس للضيوف والزوار، ومرافق أخرى ذات مواصفات حديثة. وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجموعة «ميديكلينيك» العالمية التي تأسست في جنوب إفريقيا عام 1983 هذا الإنجاز الحضاري الإنساني الرائع، ورحّب سموه بالأفكار الخلاقة للمستثمرين العالميين الراغبين في القدوم إلى بلادنا للعيش والاستثمار والعمل في مشاريع تعود على أصحابها بالخير والمنفعة، وتسهم في إسعاد الناس وخدمة البشرية إن كان في قطاع الصحة والطبابة أو قطاع التعليم أو قطاع الثقافة والسياحة والترفيه، فجميعهم مرحب بهم في بيئة استثمارية عالمية تتميز بالأمن والأمان والاستقرار والقوانين والتشريعات التي تحمي المستثمر ورأس المال، ناهيك بالأسواق المفتوحة والتسهيلات اللوجستية الأخرى.

يذكر أن مجموعة «ميديكلينيك» العالمية تمتلك وتدير 75 مستشفى و28 عيادة حول العالم، يعمل بها أكثر من 30 ألف موظف، وتخدم قرابة 750 ألف مريض سنوياً، من بينها سبعة مستشفيات في الإمارات، و22 عيادة خارجية يعمل بها نحو 6000 موظف بين طبيب ومريض وفني وإداري، وغيرهم.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الجولة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ووزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط، ديفيد هادلي، ومدير المستشفى، الدكتور باري بدفورد، والرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة في الشرق الأوسط، الدكتور طارق فتحي.

واستمع سموه ومرافقوه خلال الجولة إلى شرح حول المستشفى ومرافقه وإمكاناته والخدمات التي يقدمها.