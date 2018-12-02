مركز جمعة الماجد يحتفل باليوم الوطني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز والفرح، احتفل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، أمس، باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقال المركز، في بيان صحافي «إن هذا اليوم الذي أصبح رمزاً للاتحاد، يترسخ في النفوس يوماً بعد يوم، ويؤتي ثماره لينعم الجميع بالأمن والاستقرار».

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم ألقت رئيسة قسم الثقافة الوطنية، شيخة المطيري، كلمة عبرت فيها عن مشاعر الوطنية التي تفيض بالتسامح والأخلاق النبيلة، التي كان لها أثرها الكبير في المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.

كما ألقى المدير العام للمركز، الدكتور محمد كامل، كلمة قال فيها «إن هذا العيد عيد باليوم الوطني، وعيد بعام زايد الذي كان وسيبقى رمزاً، ينهل منه الجميع حب الاتحاد، وحب الخير للجميع».

بعد ذلك نظم المركز مسابقة ثقافية حول دولة الإمارات العربية المتحدة وحكامها، وتراثها وعاداتها وتقاليدها، ثم وزعت الجوائز على الفائزين.