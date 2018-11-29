فنون من 7 دول على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي

المصدر: بورت لويس - د.ب.أ

أضافت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أمس، فنوناً من سبع دول إلى قائمة الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي، بينها واحد من مصر (الأراجوز)، وآخر من سورية (خيال الظل).

ويمثل اعتراف المنظمة بالتراث الثقافي غير المادي وسيلة لضمان حماية أفضل لطقوس ثقافية، وزيادة الوعي بأهميتها.

وقالت الأمم المتحدة، إن ثلاثة طقوس للعبور خاصة بالذكور من قبيلة ماساي الكينية، حصلت على وضع التراث الذي يحتاج للصون العاجل من اليونسكو، لأنه عرّضة «للتهديد بالتغييرات في أسلوب الحياة في ما يتعلق بانتقال (الماساي) من شعب اقتصادي رعوي إلى شعب زراعي».

وجرى إضافة فن «خيال الظل» السوري إلى القائمة، بعد أن تراجع بشكل مأساوي «جرّاء عوامل عديدة، بينها التكنولوجيا الحديثة، والنزوح الجماعي جرّاء الحرب».

ويقام مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في جزيرة موريشيوس، التي تقع قبالة ساحل جنوب شرق إفريقيا.

كما جرى إضافة تقليد رقص أذربيجاني، وعلم قياس الماء الجزائري، وطقس بوذي كمبودي، والأراجوز المصري، وعلم فضائي باكستاني، إلى قائمة الصون العاجل للتراث غير المادي بمنظمة اليونسكو.