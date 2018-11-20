محمد بن زايد يستقبل المشاركين بملتقى «تحالف الأديان لأمن المجتمعات»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، المشاركين في أعمال الدورة الأولى لــ«ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات.. كرامة الطفل في العالم الرقمي»، الذي تنظمه وزارة الداخلية.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي بضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن أمله في أن يخرج الملتقى بنتائج فاعلة تكون انطلاقة نوعية للأمام تسهم في تعزيز الجهود المشتركة لحماية المجتمعات، خاصة الأطفال من مختلف أشكال الجرائم عبر العالم الرقمي ومخاطر الشبكة العنكبوتية، إحدى القضايا الاجتماعية الخطيرة التي تواجهها المجتمعات المعاصرة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية الحوار العالمي بشأن حماية الطفل وتحويل الأفكار والمبادرات إلى منظومة عمل وخطوات ملموسة وحلول واقعية من خلال دور علماء الأديان لضمان إحداث تأثير إيجابي على أمن المجتمعات، وتعزيز ثقافة كرامة الأطفال في مجتمعاتهم، مشيراً إلى أن قضايا حماية الأطفال تعد من التحديات الاجتماعية والأمنية الأكثر إلحاحاً في العالم.

وشدد سموه على حرص دولة الإمارات وسعيها الدائم لدعم الجهود والمبادرات الرامية إلى إيجاد آليات وأطر عمل لحماية الأطفال من أشكال الجرائم والانتهاكات كافة في مختلف مناطق العالم.

من جانبهم، أشاد المشاركون في الملتقى بالنموذج الإماراتي الريادي الحضاري في حماية الأطفال وتمكينهم وفق أرقى المعايير العالمية، إضافة إلى ترسيخ قيم الحوار والاعتدال والتسامح والتعايش السلمي بين شعوب العالم.