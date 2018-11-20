محمد بن راشد يتسلّم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة

المصدر: أبوظبي - وام

تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر الرئاسة بالعاصمة أبوظبي صباح أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة المعيّنين لدى الدولة.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالسفراء الجدد، وتمنّى لهم طيب الإقامة على أرض دولة الإمارات وفي كنف مجتمعنا العربي، مؤكداً لهم سموّه أنهم في بلدهم الثاني سيعيشون مع عائلاتهم بسلام واطمئنان وعيش كريم.

وأعرب سموّه عن ارتياحه لمستوى علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات مع دولهم. وخاطب السفراء بالقول: «ينتظركم عمل كبير وجهد مضاعف من أجل تطوير هذه العلاقات على مختلف الصعد وفي شتى الميادين، بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على شعبنا وشعوب بلدانكم».

وأكد سموّه لهم أن أبواب جميع المسؤولين المعنيين في الدولة، خصوصاً الوزراء، مفتوحة لهم في أي وقت إذا ما تطلّب الأمر ذلك.

ووجّه سموّه وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعلى رأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بأن تُبدي كل تعاون وإيجابية حيال سفراء الدول الشقيقة والصديقة في الدولة، من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وهذه الدول، وتحقيق المصالح المشتركة لشعوبها، خصوصاً في المجالات الإنسانية والثقافية والسياحية والاقتصادية.

ونوّه سموّه إلى أهمية العلاقات الإنسانية بين الشعوب، والتي تأتي في أعلى درجات سلّم أولويات دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً. وتمنّى سموّه لهم النجاح في أداء مهامهم وتحقيق الغايات المرجوة من تحسين علاقات دولة الإمارات مع دولهم، ويتطلب هذا الأمر جهداً وحرصاً كبيرين من قبل السفراء والجهات المعنية في الدولة.

حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وعدد من الوزراء والمسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.