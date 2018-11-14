محمد بن زايد: شهداء الوطن خــــــالدون بسـيرهم العطرة.. باقـون أبد الــــــــدهر

المصدر: أبوظبي - وام

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «سيظل شهداء الوطن خالدين بسيرهم العطرة.. باقين أبد الدهر عبرة في البذل والعطاء.. تخلدهم الأجيال.. وتحفظ مآثرهم.. وتستقي من بطولاتهم قصص ومواقف العز والشرف».

وأشاد سموّه بمستوى كفاءة وجاهزية وقدرات أبطال قواتنا المسلحة القيادية والعسكرية الميدانية، وقال سموّه: «إننا سعداء بمستوى الجاهزية والاستعداد الذي تتمتعون به، والقدرة على تنفيذ المهام التي توكل إليكم بكل كفاءة واحترافية».

جاء ذلك، خلال تقليد سموّه عدداً من أبطال القوات المسلحة وسام المجد من الطبقة الأولى، ووسام الشجاعة، تقديراً وتكريماً لمواقفهم البطولية التي أبدوها خلال أداء مهامهم الوطنية.

وأعرب سموّه - خلال استقباله أمس، رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، والضباط وضباط الصف المكرّمين في قصر البحر بأبوظبي - عن فخره واعتزازه بأبطال الوطن وأبنائه الذين يجسّدون أسمى قيم الولاء والوفاء والانتماء والشجاعة المتجذّرة لدى أبناء الإمارات، من خلال تسطير المواقف البطولية داخل الدولة وخارجها في مختلف ميادين الحق والعز والكرامة. وتمنى سموّه لهم التوفيق والسداد في خدمة وطنهم لتبقى رايته خفاقة.

واستحضر سموّه تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم في ساحات القتال سعياً إلى علو وطنهم.

وقلّد سموّه وسام المجد من الطبقة الأولى كلاً من: العميد ركن عبدالسلام الشحي، والعقيد ركن طيار عادل صنقور، والعقيد ركن سالم الدهماني، والعقيد ركن أحمد الزعابي، والعقيد ركن محمد المزروعي، وملازم أول طيار مرشد البلوشي. وقلّد سموّه وسام الشجاعة كلاً من: العقيد ركن سيف الشامسي، والنقيب سعيد الشحي، والمرشح أحمد الظنحاني، والوكيل أحمد الكعبي.

حضر مراسم تقليد الأوسمة سموّ الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.