دبي تستعد لمهرجانها «الدولي للقهوة والشاي»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

تستضيف النسخة العاشرة من «مهرجان دبي الدولي للقهوة والشاي»، التي تقام في شهر ديسمبر المقبل بدبي، أكبر بطولات فن إعداد القهوة من حيث القيمة المالية، بالإضافة إلى استقطاب نخبة من أهم المختصين في مجال الباريستا من أنحاء العالم. وتعتبر «بطولات دبي الدولية للقهوة»، التي يقيمها المهرجان سنوياً، من أهم نقاط الجذب الرئيسة في عالم القهوة، حيث تجمع أبرز مختصي الباريستا من جميع أنحاء العالم ليستعرضوا مهاراتهم ليتنافسوا في مسابقة تقدّر جوائزها بأكثر من 50 ألف دولار أميركي، حيث تبلغ قيمة جائزة الفائز الأول 40 ألف دولار أميركي. وسيقام المهرجان، من الخامس إلى السابع من ديسمبر المقبل، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويقوم «مهرجان دبي الدولي للقهوة والشاي»، أكبر حدث متخصص في مجال القهوة والشاي في الشرق الأوسط، بدعم ورعاية عدد من الفعاليات الرائدة في هذا القطاع، مثل «بطولات دبي الدولية للقهوة»، التي تعتبر من أهم المسابقات في هذا الحدث، ويتم فيها تقييم مهارات المشاركين في إعداد القهوة، بما في ذلك الاسبريسو وقهوة اللاتيه، ومهارات تخمير القهوة، وفنون اختيار وتقديم المأكولات. وتتضمن البطولات فئتين من المشاركين للسماح لمختصي الباريستا في دولة الإمارات بالمشاركة إلى جانب بعض من أبرز المواهب العالمية في مجال الباريستا، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وتبادل الأفكار معهم.