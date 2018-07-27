«إسعاف دبي» تبادر إلى التبرّع بالدم في مستشفى لطيفة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بادر 50 مسعفاً ومسعفة من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في منطقتي بر دبي وجبل علي، إلى التبرع بدمائهم في بنك الدم التابع لمستشفى لطيفة بتنظيم ذاتي منهم، قياماً بحق المرضى والمصابين وتعزيزاً للدور المجتمعي والإنساني لهم بهدف سد أي نقص في مخزون بنك الدم والتخفيف عن المحتاجين، ودعم المرضى الذين يحتاجون إلى قطرات من الدم للحفاظ على حياتهم وحمايتهم من الموت وتلبية الحالات المرضية الطارئة.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار قيام موظفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بواجباتهم ومهماتهم الأساسية في الحفاظ على الأرواح وحماية المرضى ووقايتهم من المضاعفات.

وقال رئيس فريق «جبل علي» محمد محسن القفلي، إن المبادرة ذاتية بامتياز ولم يتدخل فيها أحد لأنها نابعة من إحساس مرهف بمعاناة المرضى وإدراك لمدى اهمية قطرة الدم في الحفاظ على الحياة، خصوصاً أنه صادر عن رجال الإسعاف الذين يتعاملون يومياً مع مثل هذه الحالات، ويشعرون بمعاناتها وحاجاتها الشديدة إلى كل قطرة دم.