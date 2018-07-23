«مدرسة حوريات البحر» تفتح أبوابها مجدداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «ياس ووتروورلد»، مدينة الألعاب المائية الرائدة في المنطقة، عن عودة «مدرسة حوريات البحر» مع مجموعة من الحصص الممتعة لتعليم الصغار فن السباحة، مثل حوريات البحر، وذلك كل أسبوع، لغاية 29 سبتمبر.

وتم إطلاق «مدرسة حوريات البحر» لأول مرة في شهر أبريل الماضي، حيث أتاحت للأطفال فرصةً غير مسبوقة لتعلّم أساسيات السباحة والحركات التي تتقنها حوريات البحر. وانطلاقاً من التزامها بإعادة إطلاق تجارب الضيوف المفضلة، تقدم «ياس ووتروورلد» حصص السباحة مجدداً مع فريق من حوريات البحر المحترفات. ووسط أجواء حافلة بالمرح، سيتعلم المبتدئون أسرار السباحة تحت الماء مثل مخلوقاتهم الأسطورية المفضلة، في حين سيتمكن المشاركون في حصص السباحة السابقة من تطوير مهاراتهم في السباحة تحت الماء باستخدام ذيل الحورية.

وقالت مدير عام «ياس ووتروورلد»، بيانكا ساموت: «تحرص ياس ووتروورلد على توفير التجارب التي ترسم الابتسامة على وجوه زوارها، وانطلاقاً من النجاح الكبير والأصداء الإيجابية التي حققتها حصص السباحة في (مدرسة حوريات البحر)، يسرنا أن نعلن عن عودة تلك الحصص مجدداً، ونحن نتطلع إلى تحقيق أحلام المزيد من الصغار بالسباحة مثل حوريات البحر».

وستكون الحصص على مدار الأسبوع، حيث يمكن للأطفال الاختيار بين الحصص خلال أيام الأسبوع أو في العطلة الأسبوعية، بالإضافة إلى حصص ليلة السيدات، وحصص «أمي وأنا» للأطفال وأمهاتهم. وسيحظى الأطفال ممن يبلغون ست سنوات فما فوق بساعة كاملة من المرح والمتعة وتعلّم السباحة باستخدام ذيل حورية البحر. وتتوافر أذيال حوريات البحر للاستخدام مجاناً خلال حصة السباحة، كما يمكن شراؤها لمن يرغب في الاحتفاظ بها كتذكار.

يشار إلى أن تذاكر «مدرسة حوريات البحر» ينبغي شراؤها مسبقاً، ويمكن للزوار اختيار حصة ليوم واحد، أو الاستمتاع بعدد غير محدود منها.