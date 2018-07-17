«حديقة الألعاب المائية».. 800 قدم مربعة للمتعة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

فتحت «واجهة المجاز المائية»، إحدى أبرز الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، أبوابها أمام الأطفال من جميع أنحاء دولة الإمارات، للمشاركة في فعاليات «صيف المرح المائي» 2018، التي تُقام في «حديقة الألعاب المائية المصغرة» الممتدة على مساحة 800 قدم مربعة في الواجهة، وتستمر حتى 19 أغسطس المقبل.

وتأتي فعاليات «صيف المرح المائي» ضمن المبادرات الترفيهية الصيفية التي تنظمها «هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير» (شروق)، في إطار الحملة الموسمية «صيف الشارقة» التي أطلقتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، حيث تُقام الأنشطة التعليمية والترفيهية في أبرز الوجهات الترفيهية والعائلية التابعة لـ«شروق» بإمارة الشارقة، كـ«القصباء»، و«جزيرة النور»، و«حدائق المنتزه»، وغيرها.

ويمكن للصغار الزائرين لـ«حديقة الألعاب المائية المصغرة» الاستمتاع بباقة من الألعاب المائية والأنشطة الممتعة ضمن فعاليات «صيف المرح المائي» التي تتمحور حول مبادرة «أنا أحب الشارقة» وشعارها الجربوع، الذي يُعرف محلياً بـ«اليربوع»، صديق الأطفال ذو الأذنين الطويلتين، والفرو البني، إذ يمكن للصغار اللعب على المنزلقات المائية الهوائية التي تحاكي شكله، وعيش مغامرة نشاط صندوق الرمال، بالإضافة إلى آلات سحابات الرغوة، والفقاعات التي ستملأ الهواء بضباب بارد، فضلاً عن الأكشاك التي تبيع البالونات والرشاشات المائية اللازمة للمعارك المائية التي تمنح الأطفال الشعور بالانتعاش.

أما الزوار الذين يُفضلون الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية دون التعرض للبلل، فيمكنهم المشاركة في فعاليات أخرى أبرزها لقاء اليربوع، والتقاط الصور التذكارية، والرسم على الوجه، فضلاً عن شراء حلوى غزل البنات، والفشار، والبالونات الملونة.

ولإضفاء المزيد من الإثارة على تجربة الزوار، تُوفر «واجهة المجاز المائية» فرصة ثمينة للفوز بمجموعة من الهدايا من خلال نظام «اشترِ واربح»، حيث يحصل الزائر على بطاقة حظ قابلة للكشط عند شراء تذكرة دخول «حديقة الألعاب المائية المصغرة»، وتشمل هدايا بطاقات الحظ الفائزة وجبات، وعصائر يمكن الاستمتاع بها في عدد كبير من المطاعم والمقاهي المنتشرة على طول الواجهة، كما يحصل الأطفال على حقيبة هدايا اليربوع عند شراء كل بطاقة.

وفي السياق، قالت مدير واجهة المجاز المائية مروة عبيد الشامسي: «تحتاج العائلات إلى الاستمتاع مع أطفالها خلال العطلة الصيفية الطويلة في الدولة، وتمنحهم فعاليات (صيف المرح المائي 2018) فرصة مثالية للاستمتاع بتجربة فريدة، إذ يمكن للزوار من الأطفال واليافعين والشباب خوض غمار تجربة جديدة في الهواء الطلق، ضمن بيئة آمنة وجذابة وحيوية، ويسعدني أن أرحب بجميع الزوار في واجهة المجاز المائية، هذه الواحة الصيفية الممتعة وإحدى أبرز الوجهات الترفيهية على ضفاف بحيرة خالد في إمارة الشارقة».

وأضافت الشامسي: «يهدف قرارنا باتخاذ اليربوع شعاراً لصيف الفرح المائي هذا العام إلى تعزيز الوعي بعلامة (أنا أحب الشارقة)، التي يعرفها عدد كبير من سكان إمارة الشارقة، والإمارات عموماً، وشعارها المعروف اليربوع، من خلال المشاركة المستمرة في الفعاليات والأنشطة المجتمعية كافة». وتعدُ واجهة المجاز المائية من أبرز الوجهات الترفيهية التي يقصدها سكان الإمارات، كما أنها تشكل نقطة جذب رئيسة على بحيرة خالد، حيث تستضيف على مدار العام مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية المتنوعة التي تشمل عروضاً سينمائية ومسرحية وعروض الألعاب النارية في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والأعياد، حيث تعد من أفضل الوجهات المنظمة للألعاب النارية للاحتفال برأس السنة الميلادية.

وتحتضن الواجهة سلسلة من أشهر المطاعم والمقاهي الراقية، تتميز جميعها بإطلالات مباشرة على البحيرة من جهة، وعلى المباني والمعالم العمرانية الفريدة لمدينة الشارقة من جهة أخرى.