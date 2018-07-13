أفراح العفاري والمنهالي

المصدر: العين - الإمارات اليوم

حضر الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، احتفال قبيلة العفاري بزفاف أربعة من أبنائها، وهم محمد محسن الويهي العفاري إلى كريمة حمد عوض يعيل المنهالي، وحموده حمد محمد متعرض العفاري إلى كريمة الحزمي حمود الحزمي العفاري، وعلي سليم سالم سعيد العفاري إلى كريمة ناصر حمد سالم سعيد العفاري، ومحمد ناصر الحزمي حمود العفاري إلى كريمة سالم حمد سالم بوراس العفاري، في قاعة الاحتفالات بمنطقة الخبيصي في مدينة العين.

كما حضر الحفل شيوخ ووجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان قبيلتَي العفاري والمنهالي، وجمع كبير من الأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل عروض فنية تراثية.