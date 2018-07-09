«ماجستير» للباحث المرزوقي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ناقشت لجنة المناقشة والحكم المكونة من الأستاذ الدكتور علي محمود حمودة، أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية شرطة دبي رئيساً، والأستاذ الدكتور أحمد عبدالظاهر، أستاذ القانون الجنائي والمستشار بدائرة قضاء أبوظبي، عضواً، والعميد الدكتور محمد ناصر السيد عبدالرزاق، أستاذ القانون الجنائي المساعد بأكاديمية شرطة دبي، عضواً، أطروحة الماجستير في برنامج البحث الجنائي التي تقدم بها الباحث علي إبراهيم المرزوقي، بعنوان «الحماية الجنائية للأسرار العسكرية». وقررت لجنة المناقشة أن البحث الذي تقدم به الباحث قد استوفى متطلبات البحث العلمي، وعليه قررت منحه درجة الماجستير.