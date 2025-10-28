شاب عربي «بطل» ينقذ طفلتين من الغرق على شاطئ الممزر.. والشارقة تحتفي به

في موقف يجسّد قيم التعاون والمسؤولية المجتمعية، زار مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي، يرافقه نائب المدير العام، العميد سعيد عبيد راشد السويدي، طفلتين واجهتا خطر الغرق بالقرب من شاطئ بحيرات الممزر في الشارقة، للاطمئنان على صحتهما وسلامتهما بعد تجاوزهما الحادث بفضل سرعة الاستجابة وتعاون المجتمع.

وفي أعقاب الزيارة، كرّم العميد الشامسي، والعميد السويدي الشاب قاسم محمد السيد محمود الذي أسهم في إنقاذ الطفلتين، تقديراً لشجاعته واستجابته الفورية التي عكست أسمى قيم التعاون وروح المسؤولية.

وأشاد العميد السويدي بهذا الموقف البطولي، مؤكداً أنه يجسّد الوعي الإنساني والمسؤولية المجتمعية التي تسعى الهيئة إلى ترسيخها بين جميع أفراد المجتمع.

وخلال الزيارة، عبّر العميد الشامسي عن سعادته بسلامة الطفلتين، مؤكداً أن الجهود الميدانية لفرق الدفاع المدني ووعي الأفراد بمسؤوليتهم المجتمعية يشكّلان منظومة متكاملة لحماية الأرواح. وأشار إلى أن الهيئة تُثمّن المواقف الإنسانية التي تُعبّر عن قيم التعاون والإقدام، لافتاً إلى أن إنقاذ الأرواح هو أسمى صور الواجب الوطني، وأن مثل هذه المواقف تزرع في المجتمع ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة.

وأضاف أن الحادثة تذكّر بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة في المواقع البحرية وأماكن السباحة، مشدداً على أن الوعي هو خط الدفاع الأول في مواجهة الأخطار. وأوضح أن الدفاع المدني في الشارقة يواصل جهوده لنشر ثقافة الوقاية، وتكثيف البرامج التوعوية الموجهة للأسر والأطفال، لضمان بيئة آمنة ومستدامة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل سلامة الإنسان أولوية وطنية تتقدّم على كل اعتبار.

ودعت هيئة الشارقة للدفاع المدني جميع مرتادي الشواطئ والمسابح إلى الالتزام بإرشادات السلامة، وعدم ترك الأطفال دون رقابة في المياه أو بالقرب منها، والتأكد من جاهزية أدوات الإنقاذ والإسعاف، ومتابعة حالة الطقس والتيارات البحرية قبل السباحة. مشيرة إلى أن حماية الأرواح مسؤولية جماعية تبدأ من الوعي وتنتهي بالأمان، لتبقى إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة بيئة آمنة لكل من يعيش على أرضها أو يزورها.