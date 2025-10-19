«الإمارات اليوم» تهنئ «الخليج» بعامها الـ55

تهنئ جريدة «الإمارات اليوم» الزميلة «الخليج» التي تحتفل اليوم بذكرى عزيزة عليها، وعلى الصحافة الإماراتية ككل؛ إذ انطلقت «الخليج» في مثل هذا اليوم قبل 55 عاماً، معلنة تحقيق حلم الشقيقين تريم عمران تريم وعبدلله عمران تريم، رحمهما الله، وتدشين «دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر»، وإصدار الجريدة في 19 أكتوبر عام 1970.

ومنذ تلك اللحظة استطاعت «الخليج» أن تصبح علامة بارزة في المشهد المحلي والعربي، خاصة أنها تزامنت مع فترة مفصلية في تاريخ المنطقة التي كانت على موعد مع الحدث الابرز في تاريخها وهو إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971.

هذه البداية المبكرة جعلت من «الخليج» شاهدة على مراحل مهمة من تاريخ الإمارات؛ من مرحلة ما قبل الاتحاد إلى مرحلة التحوّل التنموي السريع.

وفي عيدها الـ55 تتوجّه «الإمارات اليوم» إلى «الخليج» بخالص التهاني والتبريكات، والأمنيات بمواصلة رسالتها في خدمة الوطن والمجتمع.