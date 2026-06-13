يحذرون من الميكروويف بشكل خاص.. هل إعادة تسخين الأرز المتبقي خطر على الصحة؟

أفاد مركز حماية المستهلك في ولاية بافاريا الألمانية بأن الأرز المتبقي قد يحتوي على بكتيريا السالمونيلا أو الإشريكية القولونية، التي تُنتج سموماً، خاصة إذا تم تبريد الأرز المطبوخ ببطء في درجة حرارة الغرفة أو حفظه دافئاً في درجة حرارة فاترة.

وأضاف أن تناول الأرز في هذه الحالة يؤدي إلى بعض المتاعب بالجهاز الهضمي مثل القيء والإسهال وتقلصات البطن، والتي عادة ما تحدث بعد مرور ست إلى 24 ساعة من تناول الأرز المتبقي، علماً بأن السموم المتكونة في الأرز المتبقي لا يمكن تعطيلها من خلال إعادة التسخين.

من جانبه، قال مكتب ولاية ساكسونيا السفلى لحماية المستهلك وسلامة الغذاء بألمانيا إن الأرز المطبوخ حديثاً يحتوي على نسبة منخفضة من الجراثيم، ولكنه يوفر بيئة مثالية لتكاثر الكائنات الدقيقة.

وأضاف المكتب أنه يمكن إعادة تسخين أطباق الأرز المتبقية، شريطة اتخاذ التدابير التالية:

- لا ينبغي ترك الأرز في درجة حرارة الغرفة في المطبخ لفترات طويلة؛ إذ يجب تبريد الأرز بسرعة في الثلاجة أو حفظه دافئاً عند درجة حرارة أعلى من 65 درجة مئوية، فهذه هي الطريقة الوحيدة لمنع نمو الجراثيم. ومع ذلك، يجب تناول الأرز المطبوخ خلال يوم واحد.

- إذا كان من الضروري أن يبقى الأرز ساخناً لفترة، فيجب الحفاظ على درجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية طوال مدة طهيه.

- إذا تم تبريد الأرز المطبوخ بشكل صحيح وسريع (إلى أقل من 7 درجات مئوية خلال 120 دقيقة)، فيمكن حفظه في الثلاجة.

- عند إعادة التسخين، يجب التأكد من تسخين الأرز المتبقي بالتساوي وبشكل كامل إلى درجة حرارة تزيد على 70 درجة مئوية، مع مراعاة توخي الحذر الشديد عند استخدام أفران الميكروويف؛ لأنها تسخن مناطق محددة فقط.