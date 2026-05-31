تعب وعصبية واضطرابات.. ما أبرز أعراض نقص المغنيسيوم وأفضل طريقة للتعويض؟

حذّر مختصون من نقص المغنيسيوم في الجسم، إذ يحتاج الشخص البالغ إلى كمية يومية تتراوح من 350 إلى 400 ملج، علماً بأن احتياج الجسم يرتفع في حالة الرياضيين والحوامل والمُرضعات.

وأورد موقع «أبونيت.دي»، الذي يعد البوابة الرسيمة للصيادلة الألمان، أن الفئات الأكثر عُرضة لخطر نقص المغنيسيوم هم المصابون بأمراض الأمعاء المزمنة مثل داء كرون أو التهاب القولون التقرحي، بالإضافة إلى من يعانون من الإسهال المتكرر أو من خضعوا لجراحة في الجهاز الهضمي.

وأضاف أن بعض الأدوية قد تُخفض مستويات المغنيسيوم في الجسم، ومنها مُدرّات البول لعلاج ارتفاع ضغط الدم والمُليّنات ومُثبطات مضخة البروتون لعلاج حرقة المعدة؛ حيث تتسبب هذه الأدوية في تثبيط امتصاص المغنيسيوم في الأمعاء. لذا ينبغي لأي شخص يتناول هذه الأدوية بانتظام مناقشة أي مشاكل محتملة مع طبيبه أو الصيدلي.

وتتمثل أعراض نقص المغنيسيوم في تشنجات العضلات واضطرابات نظم القلب، بالإضافة إلى الغثيان والتعب والقلق الداخلي والعصبية والتهيّج.

وتتمثل أفضل طريقة لتلبية احتياجات الجسم من المغنيسيوم في اتباع نظام غذائي متنوع، لاسيما الأغذية الغنية بالمغنيسيوم مثل الموز واللوز والكاجو وبذور دوار الشمس ومنتجات الحبوب الكاملة، والسبانخ والسلق والبقوليات.

وفي حالة النقص الشديد، يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على المغنيسيوم، على أن يتم تناولها تحت إشراف الطبيب.