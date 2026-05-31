محيط الخصر لا يكذب.. هؤلاء الأكثر عُرضة للإصابة بقصور القلب؟

توصلت نتائج دراسة حديثة عُرضت في المؤتمر العلمي لجمعية القلب الأميركية في بوسطن، مؤخراً، إلى أن محيط الخصر يُعدّ مؤشراً أفضل على قصور القلب من مؤشر كتلة الجسم (BMI).

وأوضح الباحثون أن محيط الخصر يُقدّم مؤشرات حول تراكم الدهون الزائدة في منطقة البطن، والمعروفة أيضاً بالسِمنة المركزية أو الدهون الحشوية. وحتى عندما كان مؤشر كتلة الجسم ضمن المعدل الطبيعي، كان الأشخاص ذوو محيط الخصر الأكبر أكثر عُرضة للإصابة بقصور القلب.

وأشاروا إلى أن السِمنة المركزية تحفّز الالتهاب في الجسم، والذي يبدو أنه يلعب دوراً رئيسياً في ارتباط قصور القلب؛ إذ يمكن تفسير ما يقارب ربع إلى ثلث هذا الارتباط بهذا العامل. وعلى العكس، قد يعني هذا أن تثبيط الالتهاب قد يُقلّل من خطر الإصابة لدى هؤلاء الأفراد.

وتساعد هذه النتائج على فهم سبب إصابة بعض الأشخاص بقصور القلب رغم تمتعهم بوزن صحي ظاهرياً؛ فمن خلال قياس محيط الخصر ومستويات الالتهاب قد يتمكن الأطباء من تحديد المرضى المُعرضين للخطر مبكراً وتطبيق استراتيجيات وقائية تقلل من خطر الإصابة بقصور القلب قبل ظهور الأعراض.