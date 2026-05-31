مختصون يحذرون من أعراض «الاكتئاب المقنّع»

أكدت عالمة النفس الألمانية، إيفا - لوتا براكيماير، أن الاكتئاب عالي الأداء المعروف أيضاً بـ«الاكتئاب المُقنّع» هو مصطلح يُستخدم لوصف الأشخاص الذين يعانون أعراضاً اكتئابية، ويستمرون في أداء وظائفهم اليومية بكفاءة.

وأوضحت أن لكل شخص جانباً داخلياً وجانباً خارجياً، والفجوة بينهما تكون واسعة جداً لدى المصابين بالاكتئاب عالي الأداء؛ فظاهرياً يبدو كل شيء منظماً، لكن داخلياً غالباً ما يعاني المرضى من الإرهاق والفراغ واحتقار الذات.

وأيضاً غالباً ما ينشغل المرضى بأداء مهامهم والتحكم فيها والوفاء بالتزاماتهم لدرجة أنهم يعجزون عن إدراك أعبائهم لفترة طويلة، وهذا يتطلب جهداً داخلياً كبيراً قد يبقى لا شعورياً لفترات ممتدة.

وغالباً ما تمر هذه الأنماط من دون أن يلاحظها أحد لفترة طويلة، حتى من الخارج؛ إذ يبدو المرضى مسؤولين وقادرين، ما يزيد من صعوبة التعرف إليهم. ويعود ذلك أيضاً إلى استمرار شيوع الصورة النمطية للاكتئاب، التي تتسم بالانطواء وفقدان الحافز والإرهاق الواضح.

من ناحيتها، قالت نائبة رئيس الجمعية الألمانية للمعالجين النفسيين، إليزابيث دالوجه، إن هذه التغيرات غالباً ما تكون أكثر وضوحاً في الحياة الخاصة، وأقل وضوحاً في العمل؛ حيث يحافظ المرضى على الأداء، في حين يعانون في الحياة الخاصة الانطواء والإرهاق وسرعة الانفعال أو التبلد العاطفي.

وأضافت أن الرغبة الدائمة في الأداء ترجع إلى أسباب عديدة تتمثل في السعي المفرط للكمال وتوقعات الأداء العالية، إضافة إلى الحاجة المُلحة للسيطرة وصعوبة تقبّل المساعدة وكبت الاحتياجات الخاصة.

وفي مثل هذه الحالات، يكشف الفحص السريري نوع اضطراب الاكتئاب المُحدد. وتتمثل النقطة الأساسية في أنه لا يتم استبعاد الاكتئاب لمجرد أن الشخص «يؤدي وظائفه».

ويُساعد العلاج النفسي على إدراك الأنماط وتغييرها تدريجياً من خلال تعزيز الوعي الذاتي، مع إمكانية اللجوء إلى العلاج الدوائي مثل مضادات الاكتئاب.

وحذرت دالوجه من أن عدم علاج الاكتئاب عالي الأداء قد تترتب عليه عواقب جسدية ونفسية وخيمة؛ إذ يرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب التوتر المستمر واضطرابات النوم، كما يمكن أن تراود المرضى أفكار انتحارية، خصوصاً عندما يفقدون الشعور بالفرح ويرون كل شيء بلا معنى ويائساً.

