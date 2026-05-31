مشكلة الصيف.. وصفات للتغلب على العرق

خلال فصل الصيف وبسبب ارتفاع درجات الحرارة؛ يُعد العرق من الأعراض الشائعة، لكنه في بعض الأحيان يُمثل مشكلة صحية تتطلب استشارة الطبيب.

وقال رالف براندس، من الجمعية الألمانية لعلم وظائف الأعضاء، إن العرق يحظى بأهمية كبيرة للجسم؛ حيث يعمل على تبريد الجسم من خلال التخلص من الحرارة عبر التبخر.

وأضاف أن كمية العرق تعتمد أساساً على بنية الجسم؛ فالأشخاص ذوو الأجسام الأصغر حجماً والأكثر استدارة لديهم مساحة سطح أصغر بالنسبة إلى كتلتهم، وبالتالي يحتاجون إلى التعرّق أكثر لتبديد الحرارة. وترتبط كمية العرق أيضاً بالعوامل الوراثية والهرمونية.

فيما أوضح أطباء جلدية أن العرق عديم الرائحة بشكل أساسي؛ إذ يتكون أساساً من الماء والأملاح واليوريا وحمض اللاكتيك، والرائحة الكريهة المعتادة تظهر فقط عندما تتحلل مكونات مثل حمض اللاكتيك بواسطة البكتيريا الموجودة على الجلد. لذا فإن البكتيريا هي، التي تُنتج الرائحة، وتختلف كثافتها وتركيبها من شخص لآخر.

وأضافوا أنه تتوافر مجموعة واسعة من مُزيلات العرق ومُضادات التعرق في الصيدليات، وتقلل مُزيلات العرق من عدد البكتيريا على الجلد وتُخفي الروائح العطرية، في حين تعمل مُضادات التعرق على تثبيط التعرق نفسه؛ إذ تحتوي على أملاح الألمنيوم، التي تُضيق الغدد العرقية، ما يقلل من إفراز العرق على الجلد.

ويمكن تقليل كمية العرق طبيعياً من خلال ارتداء الملابس الخفيفة المصنوعة من مواد طبيعية مثل الكتان والقطن الرقيق والحرير؛ إذ إنها تمتص العرق من الجلد وتُقاوم الروائح، فضلاً عن كونها مريحة في الارتداء.

ويمكن أيضاً اللجوء إلى بعض العلاجات المنزلية، مثل شاي المريمية؛ إذ إن المريمية تُساعد في تقليل التعرّق من خلال تضييق الغدد العرقية، غير أن تأثيرها ليس قوياً جداً.

فيما يستلزم التعرق المفرط، الذي يؤثر بشكل سلبي على جودة الحياة ويُسبب حرجاً بالغاً للمرء، استشارة الطبيب. ويتوافر العديد من خيارات العلاج لهذه الحالة بدءاً من الأدوية وصولاً إلى حقن البوتوكس.

