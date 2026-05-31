خبيرة تغذية: البروتين مهم جداً للجسم

أفادت خبيرة التغذية الألمانية، كاتارينا هولتهاوزن، بأن الجسم يحتاج إلى البروتينات ليعمل بشكل سليم، على سبيل المثال لبناء أنسجة العضلات وإصلاحها والحفاظ عليها، ولتحفيز العمليات الأيضية، ولتوفير الأحماض الأمينية اللازمة لإنتاج الهرمونات وتنظيمها، موضحة أن المصادر الغذائية للبروتين تنقسم إلى حيوانية ونباتية، فالحيوانية تتمثل في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض، بينما تتمثل المصادر النباتية في فول الصويا والعدس والبازلاء وبذور اليقطين والكينوا ومنتجات الحبوب الكاملة مثل رقائق الشوفان.

ومن المهم معرفة، خصوصاً في حالة اتباع نظام غذائي نباتي، أن المصادر الحيوانية والنباتية ليست متساوية من حيث جودة البروتين الذي توفره؛ إذ يكمن الاختلاف في تركيب الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للجزيئات المعقدة، التي تُشكل البروتينات.

ويحتاج الجسم إلى 20 نوعاً مختلفاً من الأحماض الأمينية، تسعة منها تُسمى الأحماض الأمينية الأساسية، والتي لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، وبالتالي يجب الحصول عليها من الأغذية. وتحتوي البروتينات الكاملة على جميع هذه الأحماض التسعة.

وتوفر معظم الأطعمة الحيوانية جميع الأحماض الأمينية الأساسية، بينما لا توفرها الأطعمة النباتية، باستثناء فول الصويا والكينوا والحنطة السوداء.

ولتلبية احتياجات الجسم من الأحماض الأمينية من الأطعمة النباتية ينبغي دمج مصادر بروتين متنوعة. ويُعدّ الجمع بين الحبوب والبقوليات مزيجاً جيداً؛ إذ تحتوي منتجات الحبوب على أحماض أمينية أساسية معينة لا تحتويها البقوليات، والعكس صحيح. لذا فإنهما تكملان بعضهما بعضاً. ووفقاً لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية، يحتاج البالغون الأصحاء إلى كمية بروتين يومية تبلغ 0.8 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم؛ فعلى سبيل المثال يحتاج الشخص البالغ، الذي يبلغ وزنه 60 غراماً إلى نحو 48 غراماً من البروتين يومياً. وترتفع هذه الكمية إلى غرام بالنسبة للحوامل والرضع وكبار السن.