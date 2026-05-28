«المتخفي»..علماء يرصدون فيروسًا عملاقًا بقدرات غير معتادة

اكتشف باحثون من جامعة طوكيو للعلوم نوعًا جديدًا من الفيروسات العملاقة أطلقوا عليه اسم «فورتيفوفيروس»، وذلك بعد عزله من عينات مياه مأخوذة من نهر «إيناسيغاوا» في مدينة كاماكورا اليابانية، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة علم الفيروسات، وفقًا لما أورده موقع «ساينس ألرت».

ويعود اسم الفيروس إلى الكلمة اللاتينية furtivus التي تعني «المخفي» أو «المتخفي»، في إشارة إلى صعوبة التعرف عليه وعزله خلال المراحل الأولى من تحليل العينات.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من الاكتشافات الحديثة المتعلقة بالفيروسات العملاقة، ومن بينها فيروس «أوشيكوفيروس» الذي اكتشفه الفريق البحثي نفسه في وقت سابق من العام الجاري.

وتُعرف الفيروسات العملاقة بامتلاكها جينومات ضخمة ومعقدة مقارنة بالفيروسات التقليدية، إضافة إلى خصائص بيولوجية غير معتادة تجعلها أقرب في بعض جوانبها إلى الكائنات الحية المعقدة، رغم أنها لا تزال تُصنف ضمن الفيروسات.

وأوضح الباحث ماساهارو تاكيمورا من جامعة طوكيو للعلوم أن هذه الفيروسات تنتمي إلى مجموعة واحدة، لكنها تتعامل مع نواة الخلية المضيفة بطرق مختلفة، مشيرًا إلى أن فهم هذه الآليات قد يكشف جوانب جديدة حول طبيعة الفيروسات ودورها في الأنظمة البيولوجية.

ويتميز «فورتيفوفيروس» بخصائص فريدة جعلته حالة استثنائية بين الفيروسات العملاقة، إذ أظهر التحليل الجيني أنه يقع في منطقة وسطى بين مجموعتين مختلفتين من هذه الفيروسات تختلفان بشكل واضح في حجم الجينومات.

وبناءً على ذلك، اقترح الباحثون تصنيف الفيروس ضمن عائلة جديدة أطلقوا عليها اسم «Manesviridae»، يُعتقد أنها قد تضم أنواعًا أخرى مشابهة في الخصائص.

كما يختلف الفيروس في طريقة تكاثره داخل الخلية؛ فبينما تتكاثر بعض الفيروسات العملاقة داخل نواة الخلية مع الحفاظ عليها سليمة، وتقوم أنواع أخرى بتدمير الغشاء النووي والتكاثر خارجه، يعتمد «فورتيفوفيروس» أسلوبًا مختلفًا يتمثل في تفكيك نواة الخلية ثم استغلال محتوياتها للتكاثر داخل السائل النووي.

ووصف الباحثون هذه الآلية بأنها غير مسبوقة بين الفيروسات العملاقة المعروفة حتى الآن، مؤكدين أن دراسة هذا النوع قد تساعد على فهم أعمق لتطور الفيروسات وقدرتها على التكيف مع البيئات المختلفة.

كما يربط بعض العلماء هذا الاكتشاف بنظريات تتعلق بنشوء الحياة المعقدة، والتي تفترض أن الفيروسات ربما لعبت دورًا في تطور نواة الخلايا لدى الكائنات حقيقية النواة، وهي الخلايا التي تشكل أساس الحياة لدى الإنسان والحيوانات والنباتات.