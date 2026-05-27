أطعمة ممنوعة في المقلاة الهوائية.. خبراء يحذرون

رغم الشعبية الكبيرة التي حققتها المقلاة الهوائية خلال السنوات الأخيرة، بفضل قدرتها على إعداد الطعام بسرعة وباستخدام كميات أقل من الزيت، يؤكد خبراء أن بعض الأطعمة لا تناسب هذا النوع من الطهي، وقد تعطي نتائج مخيبة أو تتسبب في مشكلات تتعلق بكفاءة الجهاز ونظافته.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ديلي ميل»، أوضح جيمي دارلو، الباحث في منظمة «ويتش؟» البريطانية المتخصصة في اختبار المنتجات الاستهلاكية، أن هناك أطعمة «لا تستحق التجربة داخل المقلاة الهوائية»، لأن أجهزة مطبخ أخرى تؤدي المهمة بصورة أفضل وأكثر عملية.

وأشار دارلو إلى أن الفشار يأتي في مقدمة الأطعمة التي لا ينصح بتحضيرها داخل المقلاة الهوائية، موضحا أن معظم هذه الأجهزة لا تصل إلى درجة الحرارة المناسبة لتفجير حبات الذرة بشكل متساو وفعال، ما يؤدي غالبا إلى احتراق بعضها وبقاء البعض الآخر دون نضج. لذلك يبقى الميكروويف الوسيلة الأسرع والأكثر كفاءة لتحضير الفشار في المنزل.

كما حذر الخبراء من محاولة طهي المعكرونة أو الأرز من الصفر داخل المقلاة الهوائية، لأن هذين النوعين من الأطعمة يحتاجان إلى كميات كافية من الماء أثناء عملية الطهي، وهو ما لا توفره المقلاة الهوائية المصممة أساسا لتدوير الهواء الساخن وليس لغلي السوائل. ويرى مختصون أن القدور التقليدية أو طناجر الضغط الكهربائية تبقى الخيار الأنسب للحصول على نتائج جيدة عند إعداد الأرز والمعكرونة.

أما بالنسبة لصلصات المعكرونة، فرغم إمكانية إعادة تسخينها داخل المقلاة الهوائية، فإن هذه الطريقة قد تؤدي إلى تناثر الصلصة داخل الجهاز نتيجة تدفق الهواء الساخن، ما يسبب اتساخا وفوضى قد يصعب تنظيفها لاحقا. ولهذا ينصح باستخدام الميكروويف أو الموقد التقليدي لتسخين الصلصات بصورة أكثر أمانا وسهولة.

وتطرق التقرير أيضا إلى الخبز المحمص، إذ أوضح دارلو أن المقلاة الهوائية قادرة من حيث المبدأ على تحميص شرائح الخبز، إلا أن النتيجة غالبا لا تضاهي تلك التي توفرها المحمصة الكهربائية التقليدية. فالخبز قد يصبح جافا أكثر من اللازم، كما يمكن أن تتطاير الفتات داخل المقلاة أثناء دوران الهواء الساخن، فضلا عن الحاجة إلى تقليب الشرائح يدويا للحصول على تحمير متساو من الجانبين.

ويرى خبراء الأجهزة المنزلية أن المقلاة الهوائية تظل خيارا ممتازا لتحضير كثير من الأطعمة مثل البطاطس والدجاج والخضراوات المجمدة، لكنها ليست بديلا كاملا عن جميع أدوات الطهي الأخرى، إذ تختلف كفاءة الأجهزة بحسب طبيعة الطعام وطريقة تحضيره.