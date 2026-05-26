إفريقيا تدخل سباق المنافسة بأحذية رياضية بروح الثقافة المحلية

في مشهد يعكس التحولات الاقتصادية والصناعية المتسارعة داخل القارة الإفريقية، تتجه الأنظار إلى منطقة كوماسي في العاصمة الاقتصادية لساحل العاج، حيث بدأت ملامح تجربة في صناعة الأزياء والمنتجات الاستهلاكية.

ووسط أصوات آلات الخياطة وحركة العمال المتواصلة داخل المصنع، يعمل موظفون وحرفيون على إنتاج أحذية رياضية تسعى إلى ترسيخ نموذج إفريقي يعتمد على التصنيع المحلي، والمواد الخام الإفريقية، واليد العاملة المحلية، في محاولة لإعادة صياغة صورة الصناعة في القارة السمراء.

يعتمد المصنع على دمج التصاميم العصرية بروح مستوحاة من الثقافة الإفريقية، سواء عبر الألوان أو الأقمشة أو الأنماط البصرية المستخدمة، في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بالمنتجات التي تحمل طابعاً ثقافياً محلياً وقصصاً إنسانية مرتبطة بعمليات التصنيع.

ويرى مراقبون أن المشروع لا يقتصر على إنتاج الأحذية فقط، بل يمثل محاولة لتأسيس صناعة متكاملة يمكن أن تفتح الباب أمام قطاعات أخرى مرتبطة بالموضة والملابس والإكسسوارات داخل إفريقيا، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، ورغم الطموحات الكبيرة التي يحملها المشروع، فإن الطريق أمام العلامات الإفريقية الناشئة لا يبدو سهلاً في ظل هيمنة الشركات العالمية الكبرى على سوق الأحذية الرياضية.

ويتزامن إطلاق المصنع مع تصاعد النقاش العالمي حول الاستدامة في صناعة الأزياء، حيث تواجه الشركات الكبرى انتقادات متزايدة بسبب الإنتاج المفرط والتأثيرات البيئية والصناعية الضخمة.