إيبارزا تطلق حملة "فخورين بالإمارات" وسط نمو متواصل بقطاع التجديد والتأثيث

مع التحولات التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، تغيّرت طريقة الناس في النظر إلى منازلهم ومساحاتهم الداخلية.

فالمنزل اليوم لم يعد مجرد مكان للسكن، بل أصبح مساحة للراحة والاستقرار والتوازن اليومي.

ومن هنا، برز توجه جديد لدى العملاء نحو التصاميم التي تجمع بين الجمال والهدوء والعملية في الوقت نفسه

وفي قلب هذا التحول، تواصل إيبارزا تقديم مفهوم معاصر للتصميم الداخلي، يرتكز على خلق مساحات تمنح إحساساً بالدفء والراحة وتعكس أسلوب الحياة الحديث، مع وضع الإنسان وراحته كأولوية تنعكس في كافة التفاصيل.

كما أعلنت إيبارزا عن إطلاق حملة “فخورين بالإمارات”، والتي تتضمن خصومات تصل حتى 75% على كافة مستلزمات المنزل من الأثاث والديكور

وخلال الفترة الأخيرة، أصبح هناك اهتمام أكبر من العائلات في الإمارات بتجديد المنازل وتحسين جودة الحياة داخلها.

فالألوان الهادئة، والإضاءة الطبيعية، والخامات الدافئة، والمساحات العملية أصبحت عناصر أساسية في اختيارات الناس، بعدما بات المنزل يمثل مساحة للراحة اليومية أكثر من أي وقت مضى.

وفي الوقت الذي تدفع فيه الأزمات والتوترات الإقليمية عادةً الناس إلى تأجيل قرارات الشراء أو تقليل الإنفاق، بدا المشهد في الإمارات مختلفاً وأكثر استقراراً.

فالثقة الكبيرة التي بناها المجتمع بقدرة الدولة وقيادتها على إدارة التحديات بكفاءة، لعبت دوراً أساسياً في الحفاظ على حالة من الاطمئنان والاستمرارية داخل السوق.

هذه الثقة انعكست بشكل واضح على حركة القطاعات المختلفة، ومنها قطاع التصميم الداخلي والأثاث، حيث استمرت العائلات في تنفيذ خطط التجديد والتأثيث بدلاً من تأجيلها.

كما ساهمت السياسات الاقتصادية المرنة، ودعم المشاريع، وسهولة الإجراءات والتراخيص، في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

كذلك، لعب استمرار تدفق الاستثمارات الخارجية إلى الدولة دوراً مهماً في ترسيخ هذا الشعور الإيجابي، حيث عززت المشاريع الجديدة والنشاط الاقتصادي المتواصل ثقة الناس باستقرار السوق المحلي.