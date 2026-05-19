في مطبخك هذه المقلاة؟.. عليك التخلص منها فوراً

شددت خبيرة الكيمياء في الاتحاد الألماني لحماية البيئة والطبيعة، يانا كولمان، على ضرورة التخلص من المقالي العادية والمقالي الهوائية (آيرفراير)، التي بها خدوش في الطبقة المانعة للالتصاق. وعللت ذلك بأن العديد من هذه الطبقات المانعة للالتصاق تحتوي على مواد PFAS (مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل) والمعروفة أيضاً باسم المواد الكيميائية الدائمة، والتي تنطوي على مخاطر صحية جسيمة، إذ إنها تُضعف جهاز المناعة وتُخلّ بالتوازن الهرموني وتُسبب تلف الكبد، بل وقد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وأشارت الخبيرة الألمانية إلى أن الطلاءات لا تُعد ضارةً بالصحة بطبيعتها، إلا أنها قد تمثل مشكلةً إذا تعرضت للخدش أو الحرارة الزائدة. وفي هذه الحالة، قد تنطلق مواد ضارة وتدخل الجسم والبيئة عبر الطعام والهواء.

وينبغي للراغبين في تجنّب طلاءات PFAS تماماً الانتباه إلى الملصق عند شرائها.

وتتوفر في الأسواق بدائل لطلاءات PFAS للمقالي العادية والمقالي الهوائية وآلات صنع الوافل.

ومن جانبه، يقترح مركز هامبورج للمستهلك استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ أو الحديد الزهر للمقالي، وطلاءات الكوارتز أو السيراميك والمينا للأواني.

وأوضحت كولمان أن مقالي الحديد الزهر تتميز بمتانتها، ولكنها ثقيلة نسبياً؛ إذ يعود تأثيرها المانع للالتصاق إلى طبقة من الزيت المحترق. أما المقالي المطلية بالسيراميك فعادةً ما تكون أخف وزناً. ويُستخدم هذا النوع من الطلاء أحياناً في المقالي الهوائية، كما تتوفر الآن مقالي هوائية زجاجية.