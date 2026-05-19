أول قفل باب ذكي في العالم.. فائق الدقة في التعرف على الوجه

أطلقت شركة «سويتش بوت» سلسلة قفل الباب الذكي Lock Vision الجديدة، والتي تمتاز بأنها أول قفل باب ذكي في العالم مزود بتقنية ثلاثية الأبعاد للتعرف على الوجه بواسطة الضوء المهيكل.

وأوضحت الشركة الصينية أن السلسلة الجديدة تضم موديلين Lock Vision وLock Vision Pro، ويعتمد قفل الباب الذكي الجديد على تقنية أساسية متوافرة في الهواتف الذكية الفاخرة؛ إذ تقوم أقفال Lock Vision بإسقاط أكثر من 20 ألف نقطة من الأشعة تحت الحمراء لإنشاء بطاقات ثلاثية الأبعاد فائقة الدقة للوجه، مع دقة تعرف تصل إلى مستوى الملليمتر، بينما يقوم النظام بفتح الأبواب في أقل من ثانية.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر سلسلة الأقفال الذكية Lock Vision العديد من الطرق الأخرى لفتح القفل، وتشمل التحكم عن طريق تطبيق الهاتف الذكي وبطاقات NFC وكلمات المرور وتطبيقات المساعد الصوتي والتحكم عن طريق الساعات الذكية، والفتح التلقائي عن طريق تحديد الموقع الجغرافي والمفاتيح التقليدية والتعرف على بصمة الأوردة والفتح بواسطة مستشعر بصمة الإصبع شبه الموصل.

ويعتمد قفل الباب الذكي على تقنية مستشعر الأشعة تحت الحمراء للتعرف على بصمة الأوردة. وبفضل التقنية المتطورة يتمكن المرء من فتح قفل الباب دون لمسه، إذا كانت الأيدي مبتلة أو متسخة أو يصعب مسحها بواسطة مستشعرات بصمات الأصابع التقليدية.

ويدعم قفل الباب الذكي الجديد معيار Matter عبر شبكة الواي فاي، وهو ما يتيح التكامل مع أنظمة المنزل الذكي المتوافقة.

وتمتاز الأقفال الذكية الجديدة من «سويتش بوت» بنظام أمان متكامل يضم ستة مستويات: القفل وفتح القفل والاتصال والإنذار وحماية الطاقة. وتشمل الميزات الإضافية تحذيرات العبث وتأكيد فتح القفل عن بُعد، والحماية من فتح القفل بالقوة، والتعرف على بصمات الأصابع في حالات الطوارئ والقفل التلقائي بعد تكرار محاولات التحقق الفاشلة.

وتعمل سلسلة Lock Vision الجديدة بواسطة بطاريات ليثيوم سعة 10000 مللي أمبير ساعة، وتمتد فترة تشغيلها إلى 12 شهرا، كما تتمتع السلسلة بمقاومة الماء والأتربة وفقا لفئة الحماية IP65.