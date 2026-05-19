«ALLU أوليو» تعيد تعريف بيع السلع الفاخرة الجديدة والمستعملة في الإمارات

تواصل علامة «أوليو» اليابانية ترسيخ حضورها في سوق السلع الفاخرة الجديدة والمستعملة في دولة الإمارات، من خلال نموذج شراء يركز على تحويل الساعات والحقائب والمجوهرات الفاخرة الجديدة والمستعملة إلى قيمة مالية فورية، ضمن تجربة تقوم على السرية والموثوقية والتقييم المتخصص.

وتتبع «أوليو» شركة «فاليونس التجارية» اليابانية، وتعمل منذ تأسيسها عام 2016 ضمن قطاع الفخامة الدائرية، من خلال نموذج يركز على شراء المقتنيات الفاخرة الجديدة والمستعملة وإعادة إدخالها في دورة استخدام جديدة. وتقول العلامة إن فلسفتها تقوم على النظر إلى كل قطعة بوصفها أكثر من مجرد منتج قابل للبيع، إذ تحمل قيمة مادية وارتباطاً شخصياً، قبل أن تتحول عبر عملية تقييم وتوثيق متخصصة إلى سيولة فورية للعميل.

ويقدم هذا النموذج قراءة مختلفة للمقتنيات الفاخرة، لا بوصفها منتجات للاستخدام الشخصي فحسب، بل أصولاً قابلة لإعادة التقييم والبيع، بما يتيح لأصحابها تحويل قيمتها الكامنة إلى سيولة فورية.

خدمات شراء متخصصة في دبي وأبوظبي

في الإمارات، تقدم «أوليو» خدمة شراء للسلع الفاخرة تشمل الساعات الراقية، والحقائب الفاخرة، والمجوهرات ذات العلامات التجارية. وتدير العملية فرق متخصصة تضم «مصممي القيمة» و«متخصصي المنتجات»؛ إذ يتولى فريق «مصممي القيمة» خدمة العملاء والمفاوضات وحجز المواعيد وإدارة تجربة البيع، بينما يتولى فريق «متخصصي المنتجات» التحقق من أصالة القطع وتقييمها وفق معايير متخصصة، وصولاً إلى إتمام الشراء والدفع الفوري.

وتنتشر خدمات الشركة في كل من دبي وأبوظبي، حيث يقع مكتبها في دبي في برشاء هايتس (تيكوم)، برج ماغنوم أوبوس، مكتب 701، بينما يقع فرع أبوظبي في الكورنيش، بناية دار السلام، مكتب 304.

الثقة والسرية كعنصرين أساسيين

تعتمد «أوليو» في بناء تجربتها على عناصر رئيسية تشمل سهولة الخدمة، والخصوصية، وسرعة الدفع، والتوثيق وفق معايير يابانية. وتؤكد الشركة أن عمليات التقييم داخل الفروع تُجرى بواسطة فرق مدربة، من بينها خبراء في الساعات يمتلكون خبرة تتجاوز 18 عاماً، إلى جانب متخصصين في فئات محددة من السلع والعلامات الفاخرة في مجالات الساعات والحقائب والمجوهرات.

ويمنح هذا النموذج العملاء مساراً أكثر تنظيماً عند بيع مقتنياتهم الفاخرة، خصوصاً في سوق يتطلب مستويات عالية من الثقة، والدقة في التقييم، والقدرة على التحقق من أصالة المنتجات.

حضور عالمي وتوسع إقليمي

لا يقتصر حضور «أوليو» على السوق الإماراتية، إذ تمتلك العلامة شبكة تضم 188 متجراً في 14 دولة ومنطقة، ما يجعلها من الأسماء البارزة عالمياً في قطاع السلع الفاخرة الجديدة والمستعملة. وفي الشرق الأوسط، تتولى ALLU MEA Trading L.L.C.

إدارة عمليات الشركة في المنطقة، وتشمل مواقعها دبي وأبوظبي في الإمارات، والدوحة في قطر، والرياض في السعودية، إضافة إلى إسطنبول وأنقرة في تركيا.

ويعكس توسع «أوليو» في المنطقة تنامي الاهتمام بسوق الفخامة الدائرية، حيث لم يعد بيع السلع الفاخرة المستعملة مجرد تصرف مرتبط بالتخلص من المقتنيات، بل أصبح جزءاً من سلوك استهلاكي جديد يقوم على إعادة تدوير القيمة، وتعظيم الاستفادة من الأصول الشخصية، وربط الفخامة بمفاهيم السيولة والاستدامة والثقة.

Top Buyer of Used Luxury Watches, Bags & Jewelery | ALLU UAE